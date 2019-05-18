«Есть невежливые кассиры». Японец завёл блог, в котором пишет о жизни в Минске

Источник материала: KYKY

В Минске живет японец, который снимает видео о жизни в Беларуси и публикует свои наблюдениям в Twitter. За пять дней на его аккаунт подписались больше тысячи человек.

Японца зовут Хироки Окамото, ему 27 лет. В Минск он переехал в апреле 2019 года. В закрепленном твите парень рассказал о том, что он действительно родом из Японии, два года жил в России и женился на русской девушке. Хироки говорит на русском благодаря тому, что изучал его в университете. Своей целью он ставит знакомство пользователей сети с Японией и ее культурой, сравнивая ее с реалиями беларуской жизни.