В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения полуавтоматическим оружием

Источник материала: Интерфакс

Референдум о владении полуавтоматическим оружием проходит в Швейцарии в воскресенье, сообщает в воскресенье радиостанция "Дойче велле".

По ее данным, на проведении референдума настояло Стрелковое объединение Швейцарии. Швейцарцы должны высказаться по поводу возможного ужесточения правил владения полуавтоматическим оружием.

В ЕС после терактов, совершенных в 2015 году во Франции, был ужесточен закон об оружии, "под запрет попал именно этот тип оружия, включая штурмовые винтовки", тогда как швейцарские граждане свободно владеют ими.

Швейцария не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую зону. Если большинство граждан страны проголосует против, Швейцарию могут исключить из Шенгенской зоны.