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Снятие санкций США в обозримой перспективе не просматривается - Греф

19.05.2019 16:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снятие санкций США против России в обозримой перспективе не просматривается, а цены на нефть и газ не продержаться долгое время на высоком уровне.

"Будем рады, если это достанется бонусом к нашим планам, но пока, к сожалению, в обозримой перспективе это не просматривается. Соответственно, исходя из горизонтов планирования бизнеса, нужно принимать другие решения", - сказал Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, Сбербанк из-за санкций был вынужден пересмотреть свою стратегию международного бизнеса. "Мы зарабатывали более миллиарда долларов чистой прибыли за рубежом, и после введения санкций (...) даже в тех странах, где мы зарабатываем большую прибыль, мы потеряли возможность поднимать дивиденды", - сказал глава банка.

Отвечая на вопрос об ожиданиях по экономике РФ на этот год, топ-менеджер отметил сохранение угрозы санкций. "Эта неопределенность очень сильно давит на наш инвестиционный климат и на рубль", - считает Греф.

Также он сообщил, что не верит в то, что цены на нефть и газ продержатся долгое время на высоком уровне.

"И я думаю, что будет сокращаться потребление нефти и газа, и для нашей страны это будет огромный вызов. Мы очень много импортируем технологий и товаров. И если случится так, что этот ключевой источник поставки валюты вдруг прекратится или очень сильно снизится, у нас будут серьезные проблемы с точки зрения возможности закупки импортных товаров и технологий", - сказал глава Сбербанка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снятие санкций США против России в обозримой перспективе не просматривается, а цены на нефть и газ не продержаться долгое...
 
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