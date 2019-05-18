Источник материала: Интерфакс

Беларусь согласовала проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, документ направлен в Москву, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект "дорожной карты" мероприятий по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества", - сказал Ляшенко журналистам в воскресенье в Минске.

По словам белорусского вице-премьера, понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, он предложил одобрить "дорожную карту" на уровне вице-премьеров двух государств.

"Со своей стороны мы согласовали проект "дорожной карты" и направили для подписания Дмитрию Козаку", - сообщил Ляшенко.

Вице-премьер также пояснил, что реализация мероприятий, которые есть в "дорожной карте", предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств.

"При этом подчеркну, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов "дорожной карты", - сказал он.

Кроме того, Ляшенко сообщил, что Минск еще раз проинформировал российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО "Нафтан" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан", и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий.

Концерн "Белнефтехим" в пятницу проинформировал, что по состоянию на 17 мая 2019 года ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба") обеспечивает прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.

Между тем, второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу "Сургут - Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.