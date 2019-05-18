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Швейцария проиграла Швеции и не смогла догнать Россию на ЧМ по хоккею

19.05.2019 14:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Хоккеисты сборной Швейцарии потерпели первое поражение на чемпионате мира в Словакии.

В матче очередного тура в Братиславе они уступили действующему чемпиону мира национальной команде Швеции со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

Таким образом, Швейцарии по-прежнему 12 очков, команда теперь отстает от лидирующей в группе В России на три балла. Швейцарцы занимают третье место, Швеция - второе, Чехия - четвертое. Чехия и Швеция также набрали по 12 баллов.

Остальные команды группы располагаются в следующем порядке: 5.Латвия - 6 очков, 6.Норвегия - 6, 7.Австрия - 0, 8.Италия - 0. Норвегия и Италия провели по шесть матчей, остальные - по пять.

Ранее в субботу в этой группе состоялись два матча: Латвия - Россия - 1:3, Италия - Норвегия - 1:7.

В группе А теперь лидирует Финляндия - 13 очков. Остальные команды располагаются в следующем порядке: 2.Канада - 12 очков, 3.Германия - 12, 4.США - 11, 5.Словакия - 9, 6.Дания - 5, 7.Франция - 1, Великобритания - 0. Словакия и Великобритания провели по шесть матчей, остальные - по пять.

В этой группе в субботу также прошли три матча: Дания - США - 1:7, Канада - Германия - 8:1, Великобритания - Словакия - 1:7.

 
 
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Хоккеисты сборной Швейцарии потерпели первое поражение на чемпионате мира в Словакии. В матче очередного тура в Братиславе они уступили действующему чемпиону...
 
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