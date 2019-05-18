Министр обороны Эстонии выражает беспокойство военной активностью России на западном направлении

Источник материала: Интерфакс

Целью России является раскол западного единства, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

Выступая в субботу на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери (Lennart Meri) с главным докладом, он сказал, что "экспансионистскими целями России является раскол единства Западного мира и внутренние противоречия на Западе она расценивает как возможности", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны.

Как отметил глава военного ведомства, "инструменты России по расколу единства западных государства не ограничиваются только распространением неверной информации или кибератаками, военная угроза по-прежнему остается".

Ю.Луйк сообщил, что "Россия за последние годы в несколько раз увеличила средства на развитие и модернизацию оружия, причем основное внимание Москва уделяет дигитализации оружейных систем и развитию оружия нового поколения".

Он также заявил, что поблизости от границы с Эстонией укреплена Псковская дивизия ВДВ, "что свидетельствует о развитии вооруженных сил на западном направлении и (...) подготовке к возможной военной деятельности".