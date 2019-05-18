  Василий Ревяко: «Вертелишки с гордостью вписали в свою историю встречу эстафеты «Пламя мира»

Источник материала: Ивьевский край

Казалось, все жители агрогородка Вертелишки в Гродненском районе собрались на центральной площади, чтобы стать участниками и свидетелями знакового для поселка события – встречи главного символа II Европейских игр – «Пламени мира».





























Зажженный в Риме, накануне огонь прибыл в Гродно, чтобы дальше продолжить свое путешествие по городам и поселкам Принеманья.

- Для нас большая честь принять этап эстафеты. II Европейские игры – знаменательное событие для белорусских спортсменов и любителей спорта. Тех, кто только делает первые шаги в спорте и кто уже познал вкус побед, – отметил заместитель председателя райисполкома Валерий Балашов и пожелал участникам встречи, чтобы эстафета навсегда осталась в памяти как важная веха на пути ко II Европейским играм. И как напоминание, что небольшой, но очень уютный агрогородок недалеко от Гродно стал частью истории большого спортивного состязания.









Первым в Вертелишках факел с пламенем мира поднял высоко над головой председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси Василий Ревяко.

– Мне оказана высокая честь пронести факел «Пламя мира» в преддверии II Европейских игр в нашей стране. И это ответственно и почетно не только для меня лично, но и для нашего хозяйства, всего коллектива. Ведь сегодня мы в историю нашего СПК впишем очередную знаменательную главу. На протяжении практически 70 лет жизни нашего хозяйства такое событие проходит впервые, – поделился Василий Ревяко. – Наше СПК достойно выглядит среди других сельскохозяйственных предприятий области. Поэтому неслучайно нам выпала такая честь – встречать символ II Европейских игр.









Кроме того, телеканал ОНТ по ходу эстафеты огня «Пламя мира» снимает специальный проект в нескольких точках СПК «Прогресс-Вертелишки». Факелоносцы, помимо самого агрогородка, также пробежали с пламенем по фруктовому саду, побывали на молочно-товарном комплексе. Как рассказали сами журналисты, идея – показать белорусам и всему миру самые красивые и интересные места Синеокой – то, чем наша страна по праву гордится.





– Для меня быть участников эстафеты на Гродненщине – особый момент. Потому что Гродно – это моя родина. Очень приятно сюда вернуться с такой почетной миссией. Кроме того, II Европейские игры – событие мирового масштаба, и быть причастной к нему – это дорогого стоит, – рассказала Ольга Сулимова, ведущая телеканала ОНТ, которую зрители знают по программе «Наши новости. Субботний выпуск». – Спорт – это объединяющая сила. Сама эстафета «Пламя мира» очень символична: передача огня из рук в руки – это момент доверия и единения. Действительно очень приятно участвовать и разделить эту радость с другими коллегами-факелоносцами и теми, кто пришел как зритель.





С особым волнением участие в эстафете принимает Андрей Полойко из соседнего Мостовского района.

– Я сам работаю в сельскохозяйственной организации заместителем директора ЗАО «Гудевичи» Мостовского района. И для меня большая часть принять факел огня от Героя Беларуси Василия Афанасьевича. Очень волнительный момент. Горжусь этим и безмерно рад, что пригласили быть факелоносцем в одном из лучших хозяйств области, – рассказал Андрей Полойко. – С нетерпением жду начала самих игр. Болеть буду за белорусских спортсменов во всех без исключения видах спорта. Нашим спортсменам желаю только побед.









Большой праздник в Вертелишках по случаю встречи Пламени мира продолжился концертной программой. А жители с удовольствием фотографировались с еще одним символом Европейских игр – солнечным Лесиком.

Следующая остановка, где побывает Пламя мира, – Августовский канал. После оно продолжит свое путешествие по области, встречать его также будут в Волковыске, Мире, Новогрудке, Березовке, Лиде и Островецком районе.

















На всех отрезках маршрута эстафеты ее сопровождают операторы, журналисты и продюсеры, которые снимают отдельные эпизоды спецпроектов путешествия огня по Беларуси и зарубежью. В итоге все моменты пути «Пламени мира» войдут в большой фильм, который покажут во время открытия II Европейских игр в Минске в июне. В Вертелишках часть такого спецпроекта снимали в местном яблоневом саду и на лоне природы и на фоне цветущих полей хозяйства СПК «Прогресс-Вертелишки»

























"ГП".