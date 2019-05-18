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Жители Минска провели «Ночь музеев» с привидениями

19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В парк с привидениями отправились в «Ночь музеев» многие жители Минска. Старинная Лошицкая усадьба принимала посетителей до утра. Гостям предложили перенестись в эпоху балов и светских салонов. Рассказали, какие тайны хранит знаменитый особняк, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Ночь музеев в Лошицкой усадьбе началась с одевания. Гостям показали, что пряталось под платьями женщин в XIX веке. Самостоятельно собраться на бал было практически невозможно. Нужно корсет потуже затянуть и лиф зашнуровать.

Ни одна уважающая себя девушка на бал с распущенными волосами не пришла бы. С прической «Узел Аполлона» мастер Светлана Князева справилась меньше, чем за час. То ли было дело в XIX веке. Шипцы тогда накаливали на углях.

В платье и с модной прической можно и на бал. Танцам тогда учили с самого детства.

Реконструктор Никита Ивановский рассказывает, если девушку на балу в XIX веке пригласили на танец, а она не знала движений, ей стоило отказать. Иначе слухи о ее неумениях разлетелись бы очень быстро. И другие мужчины к ней бы уже не подошли. Сегодня все изменилось. В «Ночь музеев» танцуют все.

Те, кто танцевать не хотел, изучали интерьеры усадьбы – лепные потолки, камины и печи, стены с росписью. Так жили последние хозяева этого места Евстафий Любанский и Ядвига Киневич.

«Мне очень хотелось посмотреть, как выглядят платья, как выглядит интерьер. Именно попасть в обстановку», – говорит посетительница музея Людмила Лещин.

О том, что Ядвига изменила своему мужу, говорил весь минский свет. Пани такого позора не перенесла и утопилась. Легенда говорит, что ее призрак появляется здесь лунными ночами. Кто знает, возможно, и на этот раз он снова приходил посмотреть, как комнаты дома снова наполнились музыкой и танцами.

К международной акции «Ночь музеев» присоединились и другие страны Содружества – Россия, Армения, Кыргызстан, Грузия.



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Теги: Минск
 
 
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Гости Лошицкой усадьбы перенеслись в эпоху балов и светских салонов.
 
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