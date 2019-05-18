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Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью

19.05.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью

Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает

Известно, что белорусская сторона уже начала действовать в рамках проекта. Ожидается, что в ближайшее время объем поставки нефти увеличится на «Нафтан». Завод готов принимать больше сырья для переработки.

Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью

«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора

20 мая специально созданная рабочая группа должна представить первые результаты оценки убытков из-за «грязной» российской нефти. Согласовываются и способы компенсации.
 
 
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Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24...
 
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