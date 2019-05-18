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Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что белорусская сторона уже начала действовать в рамках проекта. Ожидается, что в ближайшее время объем поставки нефти увеличится на «Нафтан». Завод готов принимать больше сырья для переработки.
20 мая специально созданная рабочая группа должна представить первые результаты оценки убытков из-за «грязной» российской нефти. Согласовываются и способы компенсации.
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Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24...
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