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Лунный календарь на 20 мая: не едим грибы и решаем бюрократические вопросы
Источник материала: СТВ
20 мая – 16-ый лунный день. Это время идеально для решения любых юридических и бюрократических вопросов – всё пройдёт гладко и завершится удачно.
Сейчас по лунному календарю наступило время эмоционального и физического спада. Лучше всего заниматься привычными делами, которые не занимают много сил, не начинать новых. Уделите время и своему хобби.
Не самое лучшее время для строительства и земляных работ. Зато благоприятствует домашним делам – особенно хорошо всё, что связано с очищением: будь то мытье полов или стирание пыли, вплоть до очищения самого себя – примите ванну или душ.
Уделите в этот день больше внимания себе и своим близким. Постарайтесь не общаться с незнакомцами.
В еде лучше избегать животной пищи и грибов. Особую пользу сегодня принесут продукты, содержащие железо.
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20 мая – 16-ый лунный день. Это время идеально для решения любых юридических и бюрократических вопросов – всё пройдёт гладко и завершится удачно. Сейчас по лунному...
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