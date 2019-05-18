12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Поразительно, но в мире животных действуют свои законы. На зависть людям, некоторые виды братьев наших меньших все-таки выбирают моногамию. Вот, 12 животных, которые образуют пару на всю жизнь, заботясь, и поддерживая друг друга в трудных ситуациях.

Волки

Волчица – настоящая боевая подруга. Без нее волк, можно сказать, как без лап. Несмотря на образ свирепых хищников, волки очень заботливые и нежные существа. Они трепетно относятся к семейной жизни, дружно ухаживая за потомством.

Пингвины









Если для женщин, лучшие друзья – бриллианты, то незатейливой самке пингвина достаточно простого камешка. В поисках идеального образца самец готов обыскать все побережье. Вручая своей избраннице сувенир, он как бы делает ей предложение руки и сердца.

Панды





Все наслышаны о невероятной медлительности панд. Может им просто лень сходить налево? Нет. Ученые считают этих забавных мишек самыми романтичными и преданными в царстве животных. Верный глава семейства трепетно ухаживает за своей спутнице всю жизнь: до, во время и после долгожданной беременности.

Попугаи неразлучники









Само название этих красивых птиц говорит за себя. Как в диких, так и в домашних условиях они выбирают себе партнера на всю жизнь.

Морские коньки









У морских коньков все не как у людей. Во-первых, беременеет в такой паре самец. Во-вторых, самка первая проявляет симпатию к партнеру, привлекая его внимание своеобразным танцем. Затем она устраивает ему гонки наперегонки. Если тот окажется выносливым и сильным, с ним можно заводить семью.

Сипухи









Сипухи – настоящий пример для подражания. Самец ухаживает за самкой целый год. Он дарит ей много разных подарков, заботливо обустраивает гнездо. Только так можно добиться расположения капризной подруги.

Гиббоны









В отличие от всех приматов, гиббоны не любят стаи. Они предпочитают жить небольшими семьями подальше от своих сородичей. На поиски второй половинки гиббоны готовы потратить не один год. Лишь бы это была та самая…

Альбатросы









Большую часть жизни альбатросы проводят в одиночестве, паря в воздухе или на воде. Только в брачный период и на время высиживания яиц эти птицы прилетают на сушу. Казалось бы, в таких условиях размножаться можно с кем угодно. Но расставаясь, альбатросы через год вновь возобновляют отношения. Они выбирают партнера раз и навсегда.

Киты









Киты – одни из самых верных представителей животного мира. Создав семью, большинство из них уплывает рожать потомство в теплые воды. При этом будущий отец даже на минутку не покидает самку. А после родов заботится о ней и детеныше.

Бобры









Бобры очень любят всякие нежности. Самец часто ласкает самочку передними лапками, как будто гладит ее руками. Кстати, бобер – типичный подкаблучник. Главой счастливого семейства часто является самка.