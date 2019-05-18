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Недалеко от пирамид Гизы в Египте произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, есть пострадавшие
Источник материала: Партизан
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва возле музея в Египте.
Взрыв произошел неподалеку от Гизы, где находится комплекс пирамид
Фото: Amichai Stein / Twitter
Неподалеку от комплекса пирамид в Гизе произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, сообщил 19 мая телеканал Al Arabiya.
Взрыв произошел, когда автобус находился возле Большого египетского музея недалеко от пирамид.
По данным Agence France-Presse, в результате взрыва пострадало 17 человек.
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Недалеко от пирамид Гизы в Египте произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, есть пострадавшие
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва возле музея в Египте.
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