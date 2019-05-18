Недалеко от пирамид Гизы в Египте произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, есть пострадавшие





Взрыв произошел неподалеку от Гизы, где находится комплекс пирамид Фото: Amichai Stein / Twitter









Неподалеку от комплекса пирамид в Гизе произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, сообщил 19 мая телеканал Al Arabiya.





Взрыв произошел, когда автобус находился возле Большого египетского музея недалеко от пирамид.





По данным Agence France-Presse, в результате взрыва пострадало 17 человек.