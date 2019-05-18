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Недалеко от пирамид Гизы в Египте произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, есть пострадавшие

19.05.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва возле музея в Египте.


Взрыв произошел неподалеку от Гизы, где находится комплекс пирамид 
Фото: Amichai Stein / Twitter 



Неподалеку от комплекса пирамид в Гизе произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, сообщил 19 мая телеканал Al Arabiya.

Взрыв произошел, когда автобус находился возле Большого египетского музея недалеко от пирамид.

По данным Agence France-Presse, в результате взрыва пострадало 17 человек. 

 
 
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По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва возле музея в Египте.
 
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