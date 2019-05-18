В Беларуси появится посольство Швейцарии









В заявлении Федерального департамента иностранных дел Швейцарии указано, что причиной этого решения стали «постоянно углубляющиеся и расширяющиеся отношения между Швейцарией и Беларусью», об этом сообщает портал Swissinfo.





Официально посольство Швейцарии в Минске будет открыто в 2019 году. В мероприятии примет участие Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Таким образом, преобразование постоянного представительства в полноценное посольство установит принцип паритетности и равноценности, принятые для выстраивания межгосударственных дипломатических связей.





Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии отмечает: «В 2016 году после отмены санкций ЕС в отношении Минска , отношениям между двумя странами была придана новая динамика, которая выражается в интенсификации характера двусторонних связей и контактов, как в политической, так и экономической сферах. Швейцария видит большие перспективы в экономическом потенциале Беларуси».









Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией был подписан 10 февраля 1992 года. С 1 июля 2007 года в Минске функционирует отделение Посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь. 17 марта 2010 года состоялось открытие почетного консульства Республики Беларусь в Цюрихе.



