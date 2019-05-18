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В Беларуси появится посольство Швейцарии

19.05.2019 16:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По решению правительства Швейцарской республики и Федерального совета постоянное представительство этой страны в Минске будет преобразовано в полноценное посольство.



В заявлении Федерального департамента иностранных дел Швейцарии указано, что причиной этого решения стали «постоянно углубляющиеся и расширяющиеся отношения между Швейцарией и Беларусью», об этом сообщает портал Swissinfo. 

Официально посольство Швейцарии в Минске будет открыто в 2019 году. В мероприятии примет участие Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Таким образом, преобразование постоянного представительства в полноценное посольство установит принцип паритетности и равноценности, принятые для выстраивания межгосударственных дипломатических связей. 

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии отмечает: «В 2016 году после отмены санкций ЕС в отношении Минска, отношениям между двумя странами была придана новая динамика, которая выражается в интенсификации характера двусторонних связей и контактов, как в политической, так и экономической сферах. Швейцария видит большие перспективы в экономическом потенциале Беларуси». 


Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией был подписан 10 февраля 1992 года. С 1 июля 2007 года в Минске функционирует отделение Посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь. 17 марта 2010 года  состоялось открытие почетного консульства Республики Беларусь в Цюрихе. 


 
Теги: Минск
 
 
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По решению правительства Швейцарской республики и Федерального совета постоянное представительство этой страны в Минске будет преобразовано в полноценное...
 
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