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Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о росте мировых запасов нефти

19.05.2019 17:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

По словам министра, участникам сделки ОПЕК+ нужно сосредоточиться именно на снижении этого показателя.

Это имеет важное значение для определения эффективности сделки ОПЕК+, так как целью соглашения является снижение мировых запасов до среднего за последние пять лет уровня.

 
 
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Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих. По словам министра, участникам сделки ОПЕК+ нужно...
 
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