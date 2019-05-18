ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Эстонии против возвращения России в ПАСЕ

19.05.2019 17:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение Комитета министров Совета Европы о равенстве всех стран-членов, что предоставляет возможность российской делегации вернуться в ПАСЕ.

"Пять лет после событий на Украине...Запад позволяет упасть всему, что откусили", - сказала Кальюлайд в ходе заключительной дискуссии на конференции имени Леннарта Мери в Таллине в воскресенье.

Кальюлайд заявила, что верит в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес со своей стороны назвал решение министров иностранных дел стран-членов Совета Европы "смертью единственной нормативной организации по правам человека".

В минувшую пятницу КМ СЕ распространил заявление, в котором приветствовал участие всех стран-членов Совета Европы в июньской сессии ПАСЕ. Эстония проголосовала против декларации. Ее также не поддержали Великобритания, Польша, Грузия, Латвия и Литва.

"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", - говорилось в заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки.

Одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации, отмечается в документе.

"Министры приветствуют участие всех стран-членов в сессии Парламентской ассамблеи в следующем июне, с учетом важности выборов генерального секретаря и судей ЕСПЧ", - говорится в заявлении.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение Комитета министров Совета Европы о равенстве всех стран-членов, что предоставляет возможность...
 
Новости дня
Новости разные
 
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика