Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Риме в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В финале турнира в Риме в парном разряде Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встречались с парой Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Дэми Схюрс (Нидерланды). Матч начался успешно для пары с участием белоруски. Азаренко и Барти повели в счете 3:0, однако затем упустили преимущество и уступили в первом сете – 4:6.

Во второй партии белоруска и австралийка не оставили никаких шансов соперницам, подарив им «баранку». Так же уверенно Азаренко и Барти провели решающий матчевый тай-брейк и победили в поединке – 4:6, 6:0, 10:3.

Отметим, что это уже второй титул для Виктории Азаренко в нынешнем сезоне в парном разряде. В марте белоруска выиграла турнир в мексиканском Акапулько в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Риме Виктория Азаренко дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице чешке Каролине Плишковой.