ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Риме в парном разряде

19.05.2019 17:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Риме в парном разряде
Фото из открытых источников

В финале турнира в Риме в парном разряде Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встречались с парой Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Дэми Схюрс (Нидерланды). Матч начался успешно для пары с участием белоруски. Азаренко и Барти повели в счете 3:0, однако затем упустили преимущество и уступили в первом сете – 4:6.

Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Риме в парном разряде Азаренко в упорном поединке уступила седьмой ракетке мира на турнире в Риме

Во второй партии белоруска и австралийка не оставили никаких шансов соперницам, подарив им «баранку». Так же уверенно Азаренко и Барти провели решающий матчевый тай-брейк и победили в поединке – 4:6, 6:0, 10:3.

Отметим, что это уже второй титул для Виктории Азаренко в нынешнем сезоне в парном разряде. В марте белоруска выиграла турнир в мексиканском Акапулько в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Риме Виктория Азаренко дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице чешке Каролине Плишковой.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в дуэте с австралийской спортсменкой Эшли Барти стала победительницей турнира в Италии с призовым фондом около $3,5 млн в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко и Барти выиграли титул в парном разряде на турнире в Риме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика