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Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

19.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Площадка Ледового дворца спорта в Гродно сегодня кипела от накала эмоций – здесь прошли открытые соревнования Гродненской области по чирлидингу. На ковер вышли более 800 участников из Минска, Гомельской и Гродненской областей. Команды из 20 клубов представили номера в нескольких возрастных категориях: дети, юниоры и взрослые.

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Оценивали выступления команд титулованные судьи высшей и международной категорий из Беларуси и стран зарубежья.

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Свое мастерство чирлидеры демонстрировали в двух дисциплинах: чир с элементами акробатики и гимнастики, а также перфоманс-чир с хореографической составляющей. Главные критерии для оценки – синхронность, групповая и индивидуальная акробатика, выбросы, пирамиды и многое другое. Как часто бывает — решали детали. Да и о самих выступлениях — все очень быстро происходит. Обязательная часть выступления в чир-дисциплине – чант или представление своей команды. На этот элемент соревнования каждой команде выделяется до 30 секунд. 

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Гродненский клуб “Sky Hamsters” представил команды в нескольких возрастных категориях. В детской самому младшему участнику 9 лет. Взрослая команда удивила своим возрастным составом – среди участников есть и те, кто старше 30-ти.

– Чирлидингом занимается моя дочка, она сегодня выступила в детской команде, а я вместе со старшим сыном выступила во взрослой группе, – рассказывает представительница клуба Светлана. – Раньше поддерживала детей с трибуны, а теперь уже около двух месяцев занимаюсь вместе с ними. Эмоции здесь самые яркие – ребята долго готовятся, переживают за своих товарищей по клубу, за тех, кто помладше. Все вместе мы – большая команда.

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

К слову, на трибунах тоже было жарко – чирлидеров пришли поддержать родители и друзья. Среди болельщиков и олимпийский призер Иван Тихон, сегодня он пришел поболеть за свою 9-летнюю дочку, участницу команды «Miami».

 Дочка занимается чирлидингом уже третий год  и ей очень нравится. Команда, на мой взгляд, выступила очень хорошо: все было слаженно и синхронно. В этом большая заслуга и самих девчонок, и тренеров, и родителей. Тренеры  очень серьезно работают над каждым выступлением. А мы, родители, постарались по максимуму поддержать своих детей.

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Открытые соревнования Гродненской области по чирлидингу станут генеральным прогоном предстоящего Чемпионата Европы, который пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. На эти соревнования готовится достаточно большая команда от Беларуси в двух возрастных категориях – юниорской и взрослой. 

 Кто попадет в эту сборную, решают Открытые соревнования Гродненской области по чирлидингу, – рассказала председатель судейского комитета Республики Беларусь по чирлидингу Юлия Корсикова. – Они завершают соревновательный сезон 2018-2019. Каждая команда получает определенное количество баллов, которые будут учитываться при формировании сборной на Чемпионат Европы.
Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

 
Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

 
Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу
Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Пирамиды, станты и более 800 участников. В Гродно прошли областные соревнования по чирлидингу

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Площадка Ледового дворца спорта в Гродно сегодня кипела от накала эмоций – здесь прошли открытые соревнования Гродненской области по чирлидингу. На ковер вышли...
 
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