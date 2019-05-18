В Лиде научились выращивать экзотические фрукты

Источник материала: Вороновская газета





В Лиде в теплицах местного «Зеленхоза» научились выращивать экзотические фрукты. Подробности рассказал старший мастер производственного подразделения «Зеленхоз» Лидского ЖКХ на телеканале « Беларусь 1 «.

Особых условий экзотические плоды не требуют: им нужно тепло и повышенная влажность. В последнее время в Лиде стали задумываться и над промышленным выращиванием экзотических растений.

Эксперимент по выращиванию экзотики был начал примерно 2 года назад. Сбор урожая лимонов, карликовых гранатов, бананов и многого другого намечен на начало лета.

СБ