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В Лиде научились выращивать экзотические фрукты

19.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде научились выращивать экзотические фрукты

В Лиде в теплицах местного «Зеленхоза» научились выращивать экзотические фрукты. Подробности рассказал старший мастер производственного подразделения «Зеленхоз» Лидского ЖКХ на телеканале «Беларусь 1«.

Особых условий экзотические плоды не требуют: им нужно тепло и повышенная влажность. В последнее время в Лиде стали задумываться и над промышленным выращиванием экзотических растений.

Эксперимент по выращиванию экзотики был начал примерно 2 года назад. Сбор урожая лимонов, карликовых гранатов, бананов и многого другого намечен на начало лета. 

СБ
 
 
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В Лиде в теплицах местного «Зеленхоза» научились выращивать экзотические фрукты. Подробности рассказал старший мастер производственного подразделения...
 
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