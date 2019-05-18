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В Минске Skoda не пропустила мотоцикл: байкер в больнице
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем на столичном проспекте Дзержинского. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 19 мая, около 12.50. По информации инспекторов, 24-летняя водитель Skoda ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова. При осуществлении разворота она не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался в прямом встречном направлении в крайней левой полосе.
В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 19 мая, около 12.50, на проспекте Дзержинского.
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