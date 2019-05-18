В Минске Skoda не пропустила мотоцикл: байкер в больнице

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем на столичном проспекте Дзержинского. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 19 мая, около 12.50. По информации инспекторов, 24-летняя водитель Skoda ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова. При осуществлении разворота она не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался в прямом встречном направлении в крайней левой полосе.

В результате ДТП 24-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.