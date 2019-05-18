Под Быховом в лобовом столкновении мотоцикла и «легковушки» погибли двое

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 3 часов дня 18 мая в Быховском районе. На 278 км автодороги «граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины» 30-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» намеревался совершить обгон с выездом на полосу встречного движения.

По информации ОГАИ Быховского РОВД, мотоциклист не справился с управлением и на полном ходу врезался в «Фольксваген Джетта», который двигался навстречу. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель мотоцикла и 59-летний водитель «легковушки».

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.