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Под Быховом в лобовом столкновении мотоцикла и «легковушки» погибли двое

19.05.2019 18:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Быховом в лобовом столкновении мотоцикла и «легковушки» погибли двое
ОГАИ Быховского РОВД / vk.com

Как стало известно, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 3 часов дня 18 мая в Быховском районе. На 278 км автодороги «граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины» 30-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» намеревался совершить обгон с выездом на полосу встречного движения.

Под Быховом в лобовом столкновении мотоцикла и «легковушки» погибли двое В Витебском районе мужчина на мопеде сбил пешехода

По информации ОГАИ Быховского РОВД, мотоциклист не справился с управлением и на полном ходу врезался в «Фольксваген Джетта», который двигался навстречу. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель мотоцикла и 59-летний водитель «легковушки».

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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