Источник материала: Новости Волковыска

18 мая матчами в Ошмянах и Слониме стартовал третий тур чемпионата Принеманья по футболу.

Команда «Ошмян» разошлась миром с «Островцом» 1:1.

«Слоним-Сити» немного неожиданно одолела одного из претендентов на чемпионство гродненское «ЖКХ» 2:0. Хозяева поля благодаря сбалансированному составу переиграли гостей в центре, не давая при этом развернуться в защите и реализуя на все «сто» стандарт и выход «два в ноль» в результате контратаки.

Волковысская «Смена» также преподнесла сюрприз своей торсиде, обыграв дома еще одного претендента на «золото» чемпионата команду «ПК им. В.И. Кремко» 1:0. Гости приехали в Волковыск в ослабленном составе. Тренеру квасовчан Сергею Козичу пришлось выпускать на поле молодежь. В свою очередь, тренер хозяев Евгений Савостьянов, памятуя о хет-трике квасовчанина Евгения Василевского в ворота щучинцев в прошлом туре, приставил к нему опекуна Игоря Безносика и «мавр сделал свое дело». Впрочем, в первом тайме обе команды имели возможности для взятия ворот, при этом хозяева имели небольшое территориальное преимущество.

После перерыва болельщики увидели унылый футбол. Однако замены, произведенные главкомом сменовцев, внесли свежесть в рисунок игры волковычан. И в одном из моментов вышедший на замену Игорь Остапчук сделал выверенный пас на, несомненно, лучшего игрока матча в составе «Смены» Дмитрия Голубева, который и забил единственный и победный гол, посвятив его бывшему игроку команды Александру Жуку, который отмечает сегодня свой День рождения.

Затем арбитры матча и болельщики плавно переместились на стадион аграрного колледжа, где «ЛІК» принимал «Мосты». Накануне хозяева понесли ощутимые потери – выбыл из строя защитник Евгений Бычек плюс пара-тройка игроков основы по объективным причинам не смогла принять участие в матче. Все это вылилось к перерыву в счет 0:2 на табло. Во втором тайме Денис Василевский, отличавшийся голевым чутьем еще в экс-«Цементнике», сократил разрыв в счете 1:2. На более, увы, хозяев не хватило.

Нашим сайтом были организованы прямые трансляции с матчей в пабликах команд «Смена» и «ЛІК» в соцсети Вконтакте.

Зельвенская «Чайка» на выезде в Гродно сыграла вничью с «СДЮШОР-Белкард» 3:3, при чем хозяева вели по ходу матча 3:0.

«ФСК Гродненский» в Скиделе принимал дятловскую «Белую Русь» и уступил 1:2.

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