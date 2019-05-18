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Виктория Азаренко в паре с Эшли Барти выиграла теннисный турнир в Риме

19.05.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти одержала победу в финале теннисного турнира в Риме, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: vk.com/tennisby
В трехсетовом матче против дуэта Анна-Лена Гренефельд (Германия) — Деми Схюрс (Нидерланды) белоруска и австралийка в первом сете уступили 4:6, а затем, подкорректировав игру, убедительно выиграли вторую и третью партию (6:0; 10:3).

На пути к финалу белорусско-австралийский дуэт обыграл в 1/8 финала пару Цуренко (Украина) — Саснович (Беларусь), а в полуфинале оказался сильнее чешской пары спортсменок Синякова-Крейчикова.




 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти одержала победу в финале теннисного турнира в Риме, сообщает корреспондент агентства...
 
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