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Ведутся переговоры об организации авиарейсов в Минск из Америки и Индии

19.05.2019 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь ведет переговоры с зарубежными странами об организации прямых рейсов в Национальный аэропорт Минск из Южной и Северной Америки, а также из Индии, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, пишет БЕЛТА.

Начало эксплуатации второй взлетно-посадочной полосы позволил принимать Национальном аэропорту все виды воздушных судов. Соответственно появилась возможность организовать прямые перелеты из стран дальнего зарубежья. "Для этого мы сейчас тесно работаем со всеми странами мира. В том числе обсуждаются перелеты в Северную и Южную Америку, в Индию. При этом учитываются дальность рейсов, количество пассажиров", – сказал вице-премьер.

По его словам, пока рано говорить о конкретной дате, когда может произойти первый для белорусского аэропорта трансатлантический рейс. Тем не менее, Владимир Кухарев не сомневается, что это случится. "С учетом нашего территориального месторасположения это все равно произойдет, только вопрос времени", – добавил он.


Это и другие перспективные направления развития воздушного транспорта будут отражены в новой концепции развития транспортной отрасли до 2030 года. В настоящее время документ разрабатывается. Как пояснил вице-премьер, в числе основных положений концепции – развитие железнодорожного транспорта в условиях перехода на электрическую систему и увеличение грузоперевозок.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь ведет переговоры с зарубежными странами об организации прямых рейсов в Национальный аэропорт Минск из Южной и Северной Америки, а также из Индии, сообщил...
 
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