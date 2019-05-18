Подземелья «Сеньора»: в секретном бункере в Гродненской области поселили привидений

До недавнего времени не все местные жители знали, что в паре километров от Щучина (60 км от Гродно) находится секретный бункер. Во время холодной войны отсюда мог быть дан сигнал о запуске ядерных ракет. Сегодня побывать здесь может каждый желающий. Корреспондент Sputnik Инна Гришук отправилась в щучинские подземелья.

Попасть сюда легче, чем может показаться на первый взгляд. Достаточно ввести в навигатор «Бункер-77». Последние 1,5 километра перед объектом – проселочная дорога с дополнительными указателями. Дорога упирается в забор с колючей проволокой. На воротах – красная советская звезда. За ними – здание КПП и черный пес на привязи.

«У нас экскурсия идет, уже третья группа за сегодня, я вас проведу», – выходит навстречу сторож.









Справка Sputnik. Объект под названием «Бункер-77» – запасной командный пункт военно-воздушных сил СССР, был возведен в 1977 году. На весь Советский Союз было всего пять подобных объектов. На три этажа он уходит под землю. Его площадь составляет 941,1 квадратного метра, а весь комплекс расположен на площади примерно 8,5 гектара. Объект мог продолжить функционирование даже в случае нанесения непрямого ядерного удара. В случае военных действий именно из этого бункера должно было осуществляться командование 95-й истребительной авиационной дивизией.

Командный пункт был оборудован собственным мощным компьютером, контролировавшим всю работу заглубленного командного пункта (ЗКП), или электронно-вычислительной машины, как его называли в советскую эпоху. Бункер под Щучином выходил на связь с позывным «Сеньор».

Согласно военным стандартам СССР, в случае начала ядерной войны советская армия должна была либо одержать верх в конфликте, либо погибнуть в течение 30 дней. Именно столько в режиме полной автономности мог просуществовать бункер под Щучином.

Эту территорию военные покинули 16 лет назад. 8 гектаров земли теперь пустуют. Если бы не забор, о наличии подземного города сложно было бы догадаться. Между деревьями – небольшие холмы, из которых зачем-то торч трубы.





«Объект невозможно увидеть на карте, даже если знаешь его точные координаты. Мы пытались с самолета найти, тоже очень сложно. Так хорошо его замаскировали», – рассказывает руководитель самого необычного в Беларуси музея, директор туристической компании Лариса Волчок и показывает неприметный вход в главный объект в засекреченной части. Он покрашен ярко-зеленой краской, рядом работает генератор.

Пять метров качественного бетона

Снаружи бункер – просто большая горка. Рядом еще несколько холмов, только поменьше. Между ними – заросшие дорожки, березы и старые яблони, вокруг которых ковер из сгнивших прошлогодних плодов.

«Бункер находится под землей, а возвышения снаружи – это пять метров качественного бетона», – поясняет экскурсовод.

Бункер строили в условиях полной секретности, строительство велось с 1974 по 1977 годы. Говорят, что даже не использовали подъемные краны, чтобы не привлекать лишнего внимания. Прочность конструкции, способной выдержать даже прямой бомбовый удар, создают массивные тюбинги, такие, как сейчас используются при строительстве метро.

Почему для строительства секретного объекта была выбрана именно площадка под Щучином, точно сказать никто не может. Скорее всего, потому что рядом проходила советская граница, а по соседству располагался военный аэродром.









«Ядерные ракеты стояли под Щучином на местном аэродроме, у бункера была прямая связь с ним. По сигналу тревоги командование бункера могло дать команду на взлет этих ракет», – добавляет экскурсовод.

По ее словам, щучинский бункер не был рассчитан на то, что его в принципе могут бомбить. Здесь размещался защищенный командный пункт ВВС. Он был тщательно замаскирован, планировалось, что сюда и близко никого не подпустят.

Советский шарм

Сам бункер находится за массивными металлическими дверями. Внутри – более 50 различных помещений и кабинетов с загадочными аббревиатурами на дверях. И летом, и зимой здесь сохраняется постоянная температура – плюс 15 градусов.

На втором этаже находятся комнаты для отдыха, столовая, санузел и служебные кабинеты. На первом – различные технические помещения, медпункт и сердце бункера – защищенный командный пункт, или пункт управления. Это большая комната, где круглосуточно дежурили военнослужащие – анализировали ситуацию в небе.

Напротив командирского стола под потолком раньше располагались радиолокационные планшеты, сейчас вместо них установлены прозрачные стекла. Здесь находится немалая коллекция советской техники – телефоны, различные аппараты, по которым военные передавали и получали информацию. Можно увидеть ларингофонную гарнитуру советской поры и аппараты, использующие азбуку Морзе, военный магнитофон, который записывал звук не на магнитную ленту, а на проволоку толщиной с волос.

На большом столе – кожаные папки с бумагами, рядом висит портфель, на стене – несколько некогда секретных карт, по соседству – намертво приклеенное объявление о съезде коммунистов в Берлине.

Военные покинули «Бункер-77» в 2002 году. Большая часть оборудования была вывезена. Сохранилась часть мебели, кое-каких вещей, плакаты на стенах, а самое главное – атмосфера и тот самый советский шарм.

Спустя 15 лет Щучинский райисполком решил передать пустующий объект местной туристической фирме. Новый собственник принял решение практически ничего не менять. Только убрали накопившийся мусор, а обстановку дополнили некоторыми экспонатами. Где аутентичными, а где и бутафорскими.

«Об этом бункере мало информации. Все, что мы рассказываем, приходилось собирать буквально по крупицам. Выяснилось, что о «Бункере-77″ знают лишь редкие военные историки, а люди, которые здесь служили, неохотно соглашаются рассказывать все подробности», – отметила Волчок.

Экскурсия по «Бункеру-77» длится не менее часа. Если много вопросов – можно и на три часа задержаться. Приезжают сюда и группы школьников, и взрослые. Среди них довольно много иностранных туристов, бывших военных. Экскурсовод много лет изучала тему, поэтому готова отвечать на самые каверзные вопросы, рассказывать интересные факты не только о самом бункере, но и об истории холодной войны.

При посещении командного пункта детям предлагают примерить противогазы, которые музею подарил один из первых посетителей.

На втором этаже можно увидеть точную копию комнаты отдыха. Здесь стоят железные двухъярусные кровати. На них отдыхали как простые солдаты, так и офицеры. Спали в одежде, снимая лишь обувь и ремни, чтобы в любой момент быстро собраться по сигналу тревоги.

В случае тревоги 50 человек могли жить месяц

Сохранилось и кое-какое инженерное оборудование. Как и всякий объект, рассчитанный на автономное существование, бункер был снабжен всем необходимым – здесь была насосная станция, которая обеспечивала сооружение технической и питьевой водой, собственный распределительный щит, есть даже баллоны с суточным запасом воздуха, на случай если сломается основная система очистки. В случае поломки или неисправности какой-либо системы специальное оборудование подавало сигнал тревоги.





«Это очень неприятный звук. От него некоторым даже хочется выйти наружу. Мы его не для всех групп включаем, только для окрепших душ», – поясняет Волчок и добавляет, что многие чувствуют себя в подземелье и без тревожных сигналов дискомфортно – подземные коридоры сильно угнетают.









В помещении местной столовой из антуража – лишь армейская металлическая посуда. На вопрос о том, как в небольшой комнатке могли нормально завтракать, обедать и ужинать десятки человек, экскурсовод объясняет: «Питаться приходили по очереди». В обычное время еду привозили из города, у военных было первое, второе и компот. Когда же по сигналу тревоги бункер закрывался, личный состав переходил на сухой паек и чай. Здесь хранился запас еды из расчета месяц автономного проживания для 50 человек.

Призраки лейтенанта и подземный тоннель

Во время экскурсии туристам рассказывают не только о масштабах и опциях бывшего военного объекта. Чтобы школьники не скучали, в экскурсию добавлены некоторые развлекательные элементы, например байки. Экскурсантам рассказывают о призраке лейтенанта, якобы исчезнувшего на территории секретного объекта, и маленькой девочке, которую также видели здесь особо впечатлительные.

Есть и еще одна местная байка, которая так и не нашла подтверждения, о том, что из бункера выходила целая сеть подземных ходов, которыми он был соединен с аэродромом и железнодорожной станцией. Дескать, по ним военные могли направить под землю вагоны с деталями самолетов, собрать их в туннелях, а затем в собранном виде доставить на авиабазу.

«Бункер-77» – единственный в Беларуси объект подобного рода, открытый для свободного посещения туристов. Здесь не только проводят экскурсии, но и организуют квесты. И это вызывает немалый интерес. В будущем посетителей планируют кормить сухими армейскими пайками советской поры и даже предлагать ночевку в закрытом бункере.