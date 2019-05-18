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В Бресте продолжают кормить голубей и протестовать против соседства с заводом АКБ

19.05.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционная воскресная акция протеста опять прошла под пристальным вниманием правоохранителей.



Днем 19 мая на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода рядом с городом.

По данным правозащитника Владимира Величкина, покормить голубей вышли около 200 человек. Собравшиеся обсуждали остановку фуры под Кобрином, отставку замминстра природы Ии Малкиной и работу завода АКБ. По официальной информации, на предприятии идет процесс пусконаладки, но активисты утверждают, что это полноценное производство, которое уже сейчас загрязняет среду.

“Все, что мы нашли в документах еще до того, как завод построили, вся эта гадость уже полезла со всех щелей“, – сказал один из лидеров инициативной группы по борьбе с заводом Дмитрий Бекалюк.

Около 12.40 большинство из собравшихся на площади пошли по улице Пушкинской, а затем по Советской до ЦУМа, не скандируя лозунгов. Несмотря на это милиция сначала на площади, а потом возле кинотеатра “Беларусь” предупредила людей о том, что они участвуют в незаконном массовом мероприятии и за это могут быть привлечены к ответственности. Возле ЦУМа дежурил микроавтобус с ОМОНом, сотрудники милиции, в том числе в гражданской одежде, но задержаний не было.


На следующей неделе состоятся как минимума 4 суда над людьми из числа несогласных на соседство с аккумуляторным заводом. Их привлекают к административной ответственности по статье 23.34 «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» КоАП. Речь идет о воскресных кормлениях голубей и прогулках в знак протеста против завода.

С 3 мая возле предприятия организовано круглосуточное дежурство – борцы за экологию по очереди находятся рядом с предприятием и снимают на фото и видео то, что они считают нарушениями. Потом информация передается в соответствующие органы и службы.

Напомним, изначально запуск завода был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. В феврале 2019 года во время пресс-тура на завод журналистам сообщили, что первую партию продукции на заводе выпустят в марте текущего года. В апреле вышла опытная партия аккумуляторов.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. А с начала 2018 года в Бресте и районе не утихает протестная кампания – многие жители заявлют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоров людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.


 
Теги: Брест
 
 
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Традиционная воскресная акция протеста опять прошла под пристальным вниманием правоохранителей.
 
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