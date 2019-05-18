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Американцы одержали волевую победу над немцами, чехи забросили австрийцам 8 шайб на ЧМ по хоккею
Источник материала: Tut.by
Сборная США одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею, одолев Германию со счетом 3:1.
По ходу матча Германия вела со счетом 1:0, но американцам все-таки удалось перевернуть игру и одержать победу 3:1.
Это пятая победа США после поражения от Словакии в стартовом туре. К слову, эта виктория американцев окончательно определила четверку команд группы А, которые сыграют в четвертьфинале: Канада, США, Финляндия и Германия.
В другом матче дня чехи не оставили никаких шансов Австрии — 8:0. Чехи гарантировали себе выход в следующий раунд, а вот австрийцев в последнем туре ждет матч с Италией за сохранение места в элите. Эти команды не набрали пока ни одного очка.
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Сборная США одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею, одолев Германию со счетом 3:1.
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