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Манифестации против национализма прошли в Германии
Источник материала: Интерфакс
В ФРГ тысячи людей вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против национализма, передает радиостанция "Дойче велле".
По ее информации, ровно за неделю до выборов в Европарламент, демонстрации прошли в Берлине, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.
Отмечается, что в Берлине "несколько тысяч человек собрались на площади Александерплац и затем прошествовали в направлении Колонны Победы в Тиргартене".
Участники манифестаций среди прочего несли плакаты в цветах правопопулистской "Альтернативы для Германии" с надписями "Расизм - это не альтернатива".
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В ФРГ тысячи людей вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против национализма, передает радиостанция "Дойче велле". По ее информации, ровно за неделю до...
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