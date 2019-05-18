Манифестации против национализма прошли в Германии

Источник материала: Интерфакс

В ФРГ тысячи людей вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против национализма, передает радиостанция "Дойче велле".

По ее информации, ровно за неделю до выборов в Европарламент, демонстрации прошли в Берлине, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.

Отмечается, что в Берлине "несколько тысяч человек собрались на площади Александерплац и затем прошествовали в направлении Колонны Победы в Тиргартене".

Участники манифестаций среди прочего несли плакаты в цветах правопопулистской "Альтернативы для Германии" с надписями "Расизм - это не альтернатива".