Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства и заявил, что остается в политике, дабы не дать отклониться от выверенного курса

Источник материала: Интерфакс

Завершающий свою каденцию президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность украинскому народу, вновь принес свои извинения всем, чьих надежд не оправдал, а также пожелал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому успешной каденции, подчеркнув, что остается в политике, чтобы не допустить отклонения от евроатлантического курса страны.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила устойчивостью и свободолюбцем. Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть верховным главнокомандующим", - говорится в обращении Порошенко к соотечественникам, обнародованном на сайте президента в воскресенье вечером.

Подводя итоги своего президентства, он отметил, что Украина ныне находится в лучшем состоянии, чем 5 лет назад, о чем свидетельствуют основные статистические показатели. "Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства", - отметил глава государства.

"Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора, значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию, она надежно держит оборону на Востоке", - говорится в обращении.

Порошенко также отметил, что власти Украины "выиграли дипломатическую битву" за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и переориентировали экономику на Евросоюз, свидетельством чего является более чем двукратный рост товарооборота.

"И вообще никогда мы не были столь близкими с НАТО и Евросоюзом. В том числе и благодаря безвизу, который действует с 11 июня 2017 года", - выразил мнение президент.

По его словам, параллельно с движением в Европу власти укрепляли и украинскую идентичность: "Это и собственная политика исторической памяти, и декоммунизация. Это и Томос, который мы получили в начале года. Это и закон об украинском языке, только что мною подписанный".

При этом Порошенко констатировал, что есть сферы, "где успехи куда скромнее".

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Попутно еще раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу", - отметил он.

При этом Порошенко выразил убеждение, что сейчас, когда еще окончательно не утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который был преодолен с 2014г. "Время все расставит по своим местам. Рано или поздно оно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - добавил он.

Пятый президент Украины также отметил, что смена власти - признак принадлежности украинцев к европейской цивилизации.

"Демократию мы сохранили даже в условиях российской агрессии. Завтра власть переходит к новому президенту, которого вы выбрали на честных и свободных выборах. Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе", - пожелал Порошенко.

При этом он заявил, что испытывает беспокойство от того, что позитивные изменения, там где они есть, еще не стали необратимыми.

"Поэтому, выходя из офиса президента, не могу уйти из политики… Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве ... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - подчеркнул пятый президент.

В этом контексте он отметил, что ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций - мало, а нужна повседневная тяжелая работа. "Это то, чего как гражданин требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - заявил Порошенко, добавив, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе - до 2023 года подать заявку на членство Украины в ЕС и получить План действий по членству в НАТО.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.