Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан завтра с утра заблокировать все здания судов в республике

Источник материала: Партизан

По его словам, таким образом должен начаться второй, и самый важный этап армянской революции.

Этот призыв прозвучал после того, как суд принял решение освободить из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя из-за столкновений сил безопасности с протестующими 11 лет назад. Такое решение вызвало недовольство у части граждан Армении.