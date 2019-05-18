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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан завтра с утра заблокировать все здания судов в республике

19.05.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По его словам, таким образом должен начаться второй, и самый важный этап армянской революции.

Этот призыв прозвучал после того, как суд принял решение освободить из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в  свержении конституционного строя из-за столкновений сил безопасности с протестующими 11 лет назад. Такое решение вызвало недовольство у части граждан Армении.
 
 
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По его словам, таким образом должен начаться второй, и самый важный этап армянской революции.
 
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