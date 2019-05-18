Певец в воскресенье ночью занял первое место в международном состязании, проходившем в Тель-Авиве, получив 492 балла. В финале Дункан исполнил песню Arcade, однако, как выяснилось после конкурса, она была опубликована на видеохостинге YouTube в 2017 году.





На официальном сайте "Евровидения" эта информация пока никак не комментируется. Согласно правилам шоу, песни должны предоставляться на конкурс новыми. Запрещается заявлять композиции, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года.





Пользователи сети оставляют свои комментарии под видеороликом. Большинство сходятся во мнении, что участника должны дисквалифицировать.









Напомним, второе место на "Евровидении – 2019" занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. На третьей строчке - российский певец Сергей Лазарев, у него 369 баллов. Белорусская участница - 16-летняя певица ЗЕНА - заняла в финале предпоследнее, 25-е место.