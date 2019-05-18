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Победителя "Евровидения" могут дисквалифицировать?

19.05.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс может лишиться первого места на конкурсе "Евровидение-2019".

Певец в воскресенье ночью занял первое место в международном состязании, проходившем в Тель-Авиве, получив 492 балла. В финале Дункан исполнил песню Arcade, однако, как выяснилось после конкурса, она была опубликована на видеохостинге YouTube в 2017 году.

На официальном сайте "Евровидения" эта информация пока никак не комментируется. Согласно правилам шоу, песни должны предоставляться на конкурс новыми. Запрещается заявлять композиции, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года.

Пользователи сети оставляют свои комментарии под видеороликом. Большинство сходятся во мнении, что участника должны дисквалифицировать.


Напомним, второе место на "Евровидении – 2019" занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. На третьей строчке - российский певец Сергей Лазарев, у него 369 баллов. Белорусская участница - 16-летняя певица ЗЕНА - заняла в финале предпоследнее, 25-е место.

 
 
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Исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс может лишиться первого места на конкурсе "Евровидение-2019".
 
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