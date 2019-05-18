Облавы на цыган начались в Минске

«Силу не применяли, но вели себя по-хамски, ругались, угрожали. Были стандартные вопросы по могилёвскому делу. Интересовались родом деятельности, источником дохода. Настоятельно рекомендовали не высовываться на улице, а лучше – покинуть Минск на пару месяцев», – сообщает читатель каналу.





Ночью 17 мая милиция устроила облаву в поселке Чапаевка, где компактно проживает цыганская община. Омоновцы ворвались в несколько домов, мужчин избивали.





На сегодняшний день почти все мужчины из Чапаевки – около 60 человек – находятся в изоляторе временного содержания.





Индивидуальные предприниматели, сдающие квартиры на сутки в Могилеве , говорят, что их телефоны уже «обрывают представители цыганской диаспоры, которые пытаются арендовать жилье, чтобы переждать облавы», предоставляет телеграмм-канал «NEXTA». Читатели канала сообщают также, что милиционеры с оружием приходят к цыганам в Борисове, Бобруйске и других городах.









Преследование ромов связано с убийством Могилеве инспектора ГАИ Евгения Потаповича. Перед исчезновением с его «Viber» пришло сообщение о «трех цыганах» на черной «Волге» на российских номерах.





В разговоре с «Белсатом» бывший следователь Олег Волчек задался вопросом, была ли черная «Волга» вообще:





«Когда человека похищают и убивают, ему не до сообщений через «Viber». Не исключено, что черная «Волга» – лживый след».