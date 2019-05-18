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Облавы на цыган начались в Минске
Источник материала: Партизан
Минский ОМОН провел рейд в Заводском районе столицы, где были допрошены около 20 представителей цыганской общины. В некоторых домах прошли обыски, передает телеграмм-канал «Баста».
«Силу не применяли, но вели себя по-хамски, ругались, угрожали. Были стандартные вопросы по могилёвскому делу. Интересовались родом деятельности, источником дохода. Настоятельно рекомендовали не высовываться на улице, а лучше – покинуть Минск на пару месяцев», – сообщает читатель каналу.
Ночью 17 мая милиция устроила облаву в поселке Чапаевка, где компактно проживает цыганская община. Омоновцы ворвались в несколько домов, мужчин избивали.
На сегодняшний день почти все мужчины из Чапаевки – около 60 человек – находятся в изоляторе временного содержания.
Индивидуальные предприниматели, сдающие квартиры на сутки в Могилеве, говорят, что их телефоны уже «обрывают представители цыганской диаспоры, которые пытаются арендовать жилье, чтобы переждать облавы», предоставляет телеграмм-канал «NEXTA». Читатели канала сообщают также, что милиционеры с оружием приходят к цыганам в Борисове, Бобруйске и других городах.
Преследование ромов связано с убийством Могилеве инспектора ГАИ Евгения Потаповича. Перед исчезновением с его «Viber» пришло сообщение о «трех цыганах» на черной «Волге» на российских номерах.
В разговоре с «Белсатом» бывший следователь Олег Волчек задался вопросом, была ли черная «Волга» вообще:
«Когда человека похищают и убивают, ему не до сообщений через «Viber». Не исключено, что черная «Волга» – лживый след».
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Минский ОМОН провел рейд в Заводском районе столицы, где были допрошены около 20 представителей цыганской общины. В некоторых домах прошли обыски, передает...
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