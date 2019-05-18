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Соболенко начала турнир в Страсбурге с разгромной победы
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 10 WTA) начала турнир во французском Страсбурге с уверенной победы над китаянкой Чжу Линь (№ 106 WTA).
В первом сете белоруска просто смела свою соперницу, не дав ей добраться до гейм-бола ни в одном из геймов.
В схожем ключе проходила и вторая партия. Арина уверенно выиграла четыре первых гейма, но затем допустила осечку на своей подаче в пятом. Впрочем, это не сказалось на общем настрое Соболенко. Она без проблем довела матч по победы — 6:0, 6:1.
В следующем раунде белоруска сыграет с победителем встречи между Ларой Зигемунд (№ 105) и Ренатой Сарасуа (№ 267).
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 10 WTA) начала турнир во французском Страсбурге с уверенной победы над китаянкой Чжу Линь (№ 106 WTA).
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