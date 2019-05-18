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Патриарх полагает, что при отказе от абортов население России через 20 лет составит 166 млн

19.05.2019 20:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привел расчеты, согласно которым в случае отказа от абортов население России увеличится до 166 млн. человек за двадцать лет.

"В первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует, и если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет уже 156 миллионов, а за двадцать лет - 166 миллионов", - сказал он в воскресенье в Москве на встрече с представителями фонда "Женщины за жизнь".

При этом патриарх убежден, что никакими денежными вознаграждениями не обеспечить такой прирост населения.

"Поэтому борьба за жизнь является для нас важным делом, потому что проистекает из наших убеждений - что, по слову Божию, убить человека (а жизнь человека начинается с рождения), убить живое существо - это великий грех", - напомнил патриарх Кирилл.

Предстоятель подчеркнул, что защита жизни нерожденных детей должна стать приоритетным для всех, кому небезразлична судьба Отечества.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привел расчеты, согласно которым в случае отказа от абортов население России увеличится до 166 млн. человек за двадцать лет.
 
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