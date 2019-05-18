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Ретропарад: на улицах Минска появились старинные автомобили
19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В рамках ретропарада на улицах Минска появились автомобили, в том числе, – времен Великой депрессии. Участвует и советская классика, и знакомые многим только по фильмам машины начала прошлого века. Подробно о них рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
«Этот автомобиль был совершенным уже на ту пору. Паккард выпускал автомобили только высшего качества. Он даже во времена Великой депрессии, когда многие автомобильные компании разорялись, не переставал выпускать дорогие автомобили. Если в то время автомобиль Форд стоил 300 долларов, то Паккард стоил три с половиной тысячи долларов», – рассказал Валерий.
А вот старинному Шевроле Монте Карло сначала не везло: он был в ужасном состоянии, едва не сгнил. А потом его выкупили и отремонтировали энтузиасты. У многих на выставке похожая судьба. Теперь эта машина на многое способна.
Американские «маслкары», классика
«В прошлом году тоже 16 тысяч проехал. Осенью были в Кронштадте, потом были в Краснодаре, там отдыхали, а потом вернулись в Эстонию», – рассказал участник фестиваля ретроавтомобилей Пеп Крейчберк.
После фото и общения со зрителями, владельцы
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