Ретропарад: на улицах Минска появились старинные автомобили

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках ретропарада на улицах Минска появились автомобили, в том числе, – времен Великой депрессии. Участвует и советская классика, и знакомые многим только по фильмам машины начала прошлого века. Подробно о них рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.



Легендарный «Паккард» – сенсация фестиваля: автодедушке уже 90 лет. Экземпляр изготовлен по индивидуальному заказу. Состояние безукоризненное, как и родословная. Среди владельцев – известный американский архитектор Бернард Мэйбек. Валерий – коллекционер и нынешний владелец авто — моделью гордится, хотя и не показывает вида.

«Этот автомобиль был совершенным уже на ту пору. Паккард выпускал автомобили только высшего качества. Он даже во времена Великой депрессии, когда многие автомобильные компании разорялись, не переставал выпускать дорогие автомобили. Если в то время автомобиль Форд стоил 300 долларов, то Паккард стоил три с половиной тысячи долларов», – рассказал Валерий.

А вот старинному Шевроле Монте Карло сначала не везло: он был в ужасном состоянии, едва не сгнил. А потом его выкупили и отремонтировали энтузиасты. У многих на выставке похожая судьба. Теперь эта машина на многое способна.



«Она была найдена в конце 90-х, прошла полную реинкарнацию. Прошла три покраски, заменена подвеска. Эта машина была у меня во многих странах, восемь стран», – поделился председатель общественного объединения «АвтоАмерика» Александр Шурин.

Американские «маслкары», классика советского автопрома – в Минск прибыло больше сотни моделей. Многие автолюбители проехали больше тысячи километров на личном эксклюзиве, доказывая, что этими авто можно не только любоваться. Пеп, например, – из Эстонии. В любое путешествие отправляется только на своем старичке-мерседесе.

«В прошлом году тоже 16 тысяч проехал. Осенью были в Кронштадте, потом были в Краснодаре, там отдыхали, а потом вернулись в Эстонию», – рассказал участник фестиваля ретроавтомобилей Пеп Крейчберк.