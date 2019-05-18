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Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню

19.05.2019 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продюсер победителя «Евровидения» Дункана Лоуренса — Воутер Харди — рассказал о песне, которую артист исполнил в финале конкурса, передает Algemeen Dagblad.

Дункан Лоуренс
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Харди признал, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет. По его словам, для песни было написано множество аранжировок в поиске лучшей версии. «Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу», — подчеркнул он.

Издание подчеркивает, что правила не были нарушены, ведь композиция исполнялась вживую только один раз, а это не может считаться официальным релизом.
После победы Лоуренса в сети нашли видео выступления с аналогичной композицией. Это может стать поводом для пересмотра итогов конкурса, поскольку было нарушено главное правило соревнования. Участвующая в «Евровидении» композиция не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Лоуренс набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. Российский певец Сергей Лазарев получил 369 баллов и замкнул тройку.


 
 
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Продюсер победителя «Евровидения» Дункана Лоуренса — Воутер Харди — рассказал о песне, которую артист исполнил в финале конкурса, передает Algemeen Dagblad.
 
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