Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню

Дункан Лоуренс

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович





Харди признал, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет. По его словам, для песни было написано множество аранжировок в поиске лучшей версии. «Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу», — подчеркнул он.





Издание подчеркивает, что правила не были нарушены, ведь композиция исполнялась вживую только один раз, а это не может считаться официальным релизом.

После победы Лоуренса в сети нашли видео выступления с аналогичной композицией. Это может стать поводом для пересмотра итогов конкурса, поскольку было нарушено главное правило соревнования. Участвующая в «Евровидении» композиция не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.





Лоуренс набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. Российский певец Сергей Лазарев получил 369 баллов и замкнул тройку.



