Победа брестских «Строителей» на турнире по айсштоку в Тересполе

Источник материала: Виртуальный Брест

18 - 19 мая в польском Тересполе прошёл традиционный международный турнир по айсштоку с участием спортсменов Беларуси, Литвы, Польши, России и Украины.



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На игровой стадион прибыло 16 команд. Делегация белорусского государства была самой многочисленной на этом престижном спортивном празднике – 8 компаний: Брест – 6, Гродно – 2. Литва – 2, Польша – 4, Россия – 1, Украина – 1. Большинство участников из этих стран представляют Восточную Европу на Чемпионатах и Кубках Европы с участием основных стран континента, где активно занимаются этим спортом – Австрии, Германии, Италии, Словении, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Франции.



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В первый день игроки провели матчи в двух Группах А и В. По их результатам определилось 8 финалистов, борющихся за призовые места во второй день. В эту серьёзную компанию попали шесть наших команд: из Группы А – Брестские бизоны, Гродно – 2, Реальный Брест, из Группы В – Строители, Брестские юниоры – 1, Белалко. К ним добавились юниоры до 19 лет из литовского Лаздияя и хозяева турнира – Тереспольские сеньоры – 2.

Борьба за Кубок в воскресенье была упорной, бескомпромиссной и напряжённой. Команды сыграли между собой семь игр.

Успешнее всех справились с победной задачей брестские Строители! Они выиграли шесть матчей и уступили только полякам. Хозяева соревнований тоже выиграли шесть и проиграли одну встречу. При равном количестве очков – 12:2 победу в турнире одержали Строители – у них игровой коэффициент оказался выше, чем у сеньоров!

Третье место у Брестских бизонов, четвёртое – у Реального Бреста, пятое – у Брестских юниоров – 1, шестое у Гродно – 2, седьмое у юниоров до 19 лет из Литвы, восьмое у Белалко.

Оставшиеся участники сыграли между собой и разделили остальные места турнира.