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Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков
19.05.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент имел место ещё вчера, 18 мая 2019 года в Бресте на ул. Московской. О нём стало известно
Как рассказали авторы фото и видео - мужчина (предположительно, он был пьян) подошёл к компании молодых людей и спросил сигарету. Так как компания была некурящая, ему естественно, ответили отказом. Это и спровоцировало конфликт.
Молодые люди обратились в милицию, но при этом мужчина успел убежать в сторону парка. Его ищут.
Благо, молодые люди догадались снять происходящее на камеру, и теперь установить личность нападавшего - дело техники.
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