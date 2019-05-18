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Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков

19.05.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент имел место ещё вчера, 18 мая 2019 года в Бресте на ул. Московской. О нём стало известно из соцсетей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66324.php

Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков

Как рассказали авторы фото и видео - мужчина (предположительно, он был пьян) подошёл к компании молодых людей и спросил сигарету. Так как компания была некурящая, ему естественно, ответили отказом. Это и спровоцировало конфликт.

Молодые люди обратились в милицию, но при этом мужчина успел убежать в сторону парка. Его ищут.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66324.php

Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков
 Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков

Благо, молодые люди догадались снять происходящее на камеру, и теперь установить личность нападавшего - дело техники.

 
Теги: Брест
 
 
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  Инцидент имел место ещё вчера, 18 мая 2019 года в Бресте на ул. Московской. О нём стало известно из соцсетей. Как рассказали авторы фото и видео - мужчина...
 
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