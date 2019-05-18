 Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент имел место ещё вчера, 18 мая 2019 года в Бресте на ул. Московской. О нём стало известно из соцсетей .



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66324.php

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Как рассказали авторы фото и видео - мужчина (предположительно, он был пьян) подошёл к компании молодых людей и спросил сигарету. Так как компания была некурящая, ему естественно, ответили отказом. Это и спровоцировало конфликт.

Молодые люди обратились в милицию, но при этом мужчина успел убежать в сторону парка. Его ищут.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66324.php

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Благо, молодые люди догадались снять происходящее на камеру, и теперь установить личность нападавшего - дело техники.