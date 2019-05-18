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Надаль обыграл Джоковича в финале Masters в Риме

19.05.2019 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира серии "Masters 1000" в Риме обыграл серба Новака Джоковича.

Воскресный поединок завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Н.Джокович выступал в ранге первого номера мирового рейтинга.

За победу в Италии Р.Надаль заработал 1000 рейтинговых очков и 958 тыс. 055 евро.

 
 
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира серии "Masters 1000" в Риме обыграл серба Новака Джоковича. Воскресный поединок завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу...
 
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