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Надаль обыграл Джоковича в финале Masters в Риме
Источник материала: Интерфакс
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира серии "Masters 1000" в Риме обыграл серба Новака Джоковича.
Воскресный поединок завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Н.Джокович выступал в ранге первого номера мирового рейтинга.
За победу в Италии Р.Надаль заработал 1000 рейтинговых очков и 958 тыс. 055 евро.
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира серии "Masters 1000" в Риме обыграл серба Новака Джоковича. Воскресный поединок завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу...
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