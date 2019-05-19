 Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Источник материала: Вороновская газета





Концерты, фуд-корт, детская зона — все для отдыха, все для людей. Выставочные экземпляры находятся на одной площадке, гости, которые в основном тоже приехали на Mercedes, — на отдельном поле. Разложены палатки, жарятся шашлыки, мерседесоводы отдыхают.

Так в поселке Тарново, что под Лидой, начался первый в Беларуси фестиваль Mercedes !













«Таких сейчас не делают», — избитая фраза, но именно она лучше всего описывает старые Mercedes-Benz. Это надежные, качественные и очень комфортные автомобили. Давайте изучим фестиваль вместе с корреспондентом ABW.BY !























































