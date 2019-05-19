ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

19.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Концерты, фуд-корт, детская зона — все для отдыха, все для людей. Выставочные экземпляры находятся на одной площадке, гости, которые в основном тоже приехали на Mercedes, — на отдельном поле. Разложены палатки, жарятся шашлыки, мерседесоводы отдыхают.

Так в поселке Тарново, что под Лидой, начался первый в Беларуси фестиваль Mercedes!

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

«Таких сейчас не делают», — избитая фраза, но именно она лучше всего описывает старые Mercedes-Benz. Это надежные, качественные и очень комфортные автомобили. Давайте изучим фестиваль вместе с корреспондентом ABW.BY!

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

 Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes

Фото: autogrodno.by
https://grodnonews.by/
 
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерты, фуд-корт, детская зона — все для отдыха, все для людей. Выставочные экземпляры находятся на одной площадке, гости, которые в основном тоже приехали на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина с предметом, похожим на нож, преследовал подростков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика