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Фоторепортаж: Под Лидой в Тарново состоялся первый в Беларуси фестиваль Mercedes
19.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Концерты, фуд-корт, детская зона — все для отдыха, все для людей. Выставочные экземпляры находятся на одной площадке, гости, которые в основном тоже приехали на Mercedes, — на отдельном поле. Разложены палатки, жарятся шашлыки, мерседесоводы отдыхают.
Так в поселке Тарново, что под Лидой, начался первый в Беларуси
«Таких сейчас не делают», — избитая фраза, но именно она лучше всего описывает старые Mercedes-Benz. Это надежные, качественные и очень комфортные автомобили. Давайте изучим фестиваль вместе с корреспондентом
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Концерты, фуд-корт, детская зона — все для отдыха, все для людей. Выставочные экземпляры находятся на одной площадке, гости, которые в основном тоже приехали на...
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