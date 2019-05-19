Где может подработать столичная молодежь на летних каникулах





Татьяна Кудевич





— Сколько школьников и студентов с начала года уже смогли заработать на карманные расходы?





— По данным на 10 мая, государственная служба занятости трудоустроила 593 человек. Планируется, что в 2019-м такая возможность будет предоставлена более 4 000 человек. Пик активности придется на летний период.





— Какие организации готовы предоставить временные вакансии?





— В нынешнем году из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и бюджета Минска временную трудовую занятость молодежи финансируют на 214 объектах столицы. В основном это учреждения общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи, районные «Зеленстрои» и Минский зоопарк. Молодых людей задействуют в работах по уборке и озеленению городских территорий, ремонту школьной мебели, изготовлению швейных изделий, сувенирной продукции, информационных стендов и так далее.





Но молодежь сможет трудоустроиться на временные и сезонные работы не только на этих объектах. Некоторые наниматели готовы предоставлять вакансии без государственного финансирования. Перечень таких организаций формируют ежемесячно. Ознакомиться с ним можно на сайте комитета www.komtrud.minsk.gov.by.





— Куда обращаться желающим трудоустроиться этим летом?





— В отдел обслуживания граждан управления занятости населения по месту регистрации. Жителям Первомайского, Советского, Центрального районов — по адресу: улица Я. Коласа, 69; Московского, Октябрьского, Фрунзенского — проспект Любимова, 14; Заводского, Ленинского, Партизанского — улица Щербакова, 32. Необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку, подтверждающую обучение в учреждении образования, трудовую книжку (при ее наличии).





— Несовершеннолетним обязательно разрешение родителей?





— Для приема на работу подростков в возрасте 14-16 лет необходимо письменное согласие одного из родителей (усыновителей, попечителей). Шестнадцатилетние уже сами могут принимать решение.





— Какие еще особенности нужно учитывать при приеме подростков на работу?





— Ребята в возрасте от 14 до 16 лет на летних каникулах должны работать в день не более 4 часов 36 минут, от 16 до 18 лет — не более 7 часов. В течение учебного года продолжительность рабочего времени не превышает 2 часа 18 минут и 3 часа 30 минут соответственно.





Справочно





В 2018 году по программе временной трудовой занятости учащейся и студенческой молодежи в свободное от учебы время трудоустроили 4,5 тысячи человек, в том числе за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь — 3,4 тысячи человек. Работу получили больше ребят, чем планировалось изначально.







