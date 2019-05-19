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У ХК «ШАХТЁР» новый главный тренер
20.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 мая 2019 20:18 1839
У ХК "ШАХТЁР" новый главный тренер
ХК «Шахтер» определился с главным тренером. В предстоящем хоккейном сезоне 2019/20 ХК «Шахтер-Солигорск» возглавит Юрий Александрович ФАЙКОВ.
В копилке профессиональных достижений Юрия Александровича – немало поводов для гордости: чемпион СССР («Молодежные игры», 1985), чемпион Спартакиады народов СССР (1986), бронзовый призер юношеского чемпионата Европы (в составе сборной СССР, 1987), 2-кратный чемпион Беларуси (в составе минского «Динамо» и новополоцкого «Полимира», 1994, 1996), чемпион Польши (1995).
Пресс-служба
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 мая 2019 20:18 1839 У ХК "ШАХТЁР" новый главный тренер ...
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