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У ХК «ШАХТЁР» новый главный тренер

20.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 мая 2019 20:18 1839

У ХК "ШАХТЁР" новый главный тренер

Автор: Эдуард Кидяев.

ХК «Шахтер» определился с главным тренером. В предстоящем хоккейном сезоне 2019/20 ХК «Шахтер-Солигорск» возглавит Юрий Александрович ФАЙКОВ.

У ХК «ШАХТЁР» новый главный тренер

В копилке профессиональных достижений Юрия Александровича – немало поводов для гордости: чемпион СССР («Молодежные игры», 1985), чемпион Спартакиады народов СССР (1986), бронзовый призер юношеского чемпионата Европы (в составе сборной СССР, 1987), 2-кратный чемпион Беларуси (в составе минского «Динамо» и новополоцкого «Полимира», 1994, 1996), чемпион Польши (1995).

В 2000 году Юрий Файков – капитан команды «Црвена Звезда» (чемпион Югославии). В период с 2001 по 2008 Файков работал главным тренером национальной сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Кстати, под его руководством сборная ОАЭ стала первым чемпионом арабских стран по хоккею на льду.

С 2008 по 2009 Юрий Александрович играл за ХК «Керамин» (Минск), а до 2011 – возглавлял ХК Шинник» (Бобруйск).

С 2011 до 2014 он вновь – главный тренер сборной Объединенных Арабских Эмиратов. А с 2014 до 2018 – главный тренер национальных сборных Беларуси U18 и U20, тренер национальной сборной Беларуси.

В прошлом сезоне 2018/19 Юрий Файков выступал наставником ХК «Динамо-Молодечно».

У ХК «ШАХТЁР» новый главный тренер

Пресс-служба ХК «Шахтер-Солигорск».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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14 мая 2019 20:18 1839 У ХК "ШАХТЁР" новый главный тренер ...
 
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