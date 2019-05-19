У ХК «ШАХТЁР» новый главный тренер

В копилке профессиональных достижений Юрия Александровича – немало поводов для гордости: чемпион СССР («Молодежные игры», 1985), чемпион Спартакиады народов СССР (1986), бронзовый призер юношеского чемпионата Европы (в составе сборной СССР, 1987), 2-кратный чемпион Беларуси (в составе минского «Динамо» и новополоцкого «Полимира», 1994, 1996), чемпион Польши (1995).



В 2000 году Юрий Файков – капитан команды «Црвена Звезда» (чемпион Югославии). В период с 2001 по 2008 Файков работал главным тренером национальной сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Кстати, под его руководством сборная ОАЭ стала первым чемпионом арабских стран по хоккею на льду.



С 2008 по 2009 Юрий Александрович играл за ХК «Керамин» (Минск), а до 2011 – возглавлял ХК Шинник» (Бобруйск).



С 2011 до 2014 он вновь – главный тренер сборной Объединенных Арабских Эмиратов. А с 2014 до 2018 – главный тренер национальных сборных Беларуси U18 и U20, тренер национальной сборной Беларуси.



В прошлом сезоне 2018/19 Юрий Файков выступал наставником ХК «Динамо-Молодечно».

