Экономьте до 320 BYN на покупке двери и получите шанс выиграть тур в Италию

Источник материала: Виртуальный Брест

«Стальная линия» запускает грандиозную акцию, подробнее на italy.steelline.by

Хотите сэкономить до 320 BYN на покупке входной двери? Выбирайте более чем из 20 вариантов дверей из новой итальянской коллекции с сейфовой системой защиты со скидкой 20%. Акция действует до 14 июня.



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Двери современного и классического дизайна наполнят дом тонким итальянским стилем.

Настоящая итальянская защита

Во всех дверях новой коллекции установлена сейф-система от мирового производителя Securemme. Компания «Стальная линия» работает напрямую с заводом Securemme и гарантирует подлинность и высокое качество замков.



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Замки высшего класса безопасности Securemme 2019 и Securemme 2600 обеспечивают запатентованную защиту от всех видов взлома.

Противовзломные девиаторы создают 12 точек запирания по периметру дверного полотна. Защищают от отгиба края полотна.

Технология Antipicking защищает от подбора кода замка отмычками.



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Компания Securemme была основана в 1967 г. в Италии. Более 50 лет фабрика производит замки и сейф-системы. Все производственные этапы находятся под контролем сложной компьютерной системы и обеспечивают непрерывный контроль на производстве.

Купите дверь “Стальная линия” – и получите шанс отдохнуть в Италии

Нет ничего более успокаивающего, чем отдых в солнечной Италии. Ждать нельзя. Покупайте любую дверь «Стальная линия» до 14 июня – и получите шанс выиграть тур на двоих в Италию.



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Это будет незабываемая поездка. Вы побываете в «вечном городе» Риме, посетите город-государство Ватикан с уникальными дворцами и памятниками истории. А в романтичной Венеции вы пройдетесь по узким улочкам, где ступала нога обаятельного Казанова, насладитесь закатом на берегу Венецианской лагуны. В Сан-Марино вы будете любоваться невероятными горными пейзажами и прикоснетесь к старинной средневековой архитектуре.

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