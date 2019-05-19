|
Уже 14 месяцев люди приходят на акции против аккумуляторного завода в Бресте
20.05.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня покормить голубей в центре Бреста собрались около 100 человек. Брестчане уже больше года выражают протест против строительства в городе аккумуляторного завода, сообщает брестский корреспондент belsat.
19 мая в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей. Акция началась после 12:00 на площади Ленина. Затем более 100 участников прошлись по главной пешеходной улицей Советской до проспекта Машерова. Людей сопровождала милицейская машина.
19 мая 2019 года. Фото — «Белсат»
19 мая 2019 года. Акция кормления голубей в Бресте. Фото — «Белсат»
- Среди участников был весь костяк активистов, которые организуют протест с февраля 2018 г. Сын Моисея Мазько, Денис, на которого завели уголовное дело, пришел на акцию вместе с женой и сыном, несмотря на преследование, – рассказала корреспондент «Белсата» Екатерина Андреева с места событий.
Милиционеры дважды предупредили участников акции по мегафону о том, что собрание несанкционированное, и просили разойтись.
19 мая 2019 года. Милиционер на акции кормления голубей в Бресте. Фото — «Белсат»
Возле ЦУМа также дежурил ОМОН. Помимо этого, на акции присутствовали около десятка милиционеров в штатском, которые вели видеосъемку.
Во время акции никого не задержали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня покормить голубей в центре Бреста собрались около 100 человек. Брестчане уже больше года выражают протест против строительства в городе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)