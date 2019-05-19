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Уже 14 месяцев люди приходят на акции против аккумуляторного завода в Бресте

20.05.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня покормить голубей в центре Бреста собрались около 100 человек. Брестчане уже больше года выражают протест против строительства в городе аккумуляторного завода, сообщает брестский корреспондент belsat.

Уже 14 месяцев люди приходят на акции против аккумуляторного завода в Бресте

19 мая в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей. Акция началась после 12:00 на площади Ленина. Затем более 100 участников прошлись по главной пешеходной улицей Советской до проспекта Машерова. Людей сопровождала милицейская машина.

Уже 14 месяцев люди приходят на акции против аккумуляторного завода в Бресте

19 мая 2019 года. Фото — «Белсат»

Уже 14 месяцев люди приходят на акции против аккумуляторного завода в Бресте

19 мая 2019 года. Акция кормления голубей в Бресте. Фото — «Белсат»

- Среди участников был весь костяк активистов, которые организуют протест с февраля 2018 г. Сын Моисея Мазько, Денис, на которого завели уголовное дело, пришел на акцию вместе с женой и сыном, несмотря на преследование, – рассказала корреспондент «Белсата» Екатерина Андреева с места событий.

Милиционеры дважды предупредили участников акции по мегафону о том, что собрание несанкционированное, и просили разойтись.

Уже 14 месяцев люди приходят на акции против аккумуляторного завода в Бресте

19 мая 2019 года. Милиционер на акции кормления голубей в Бресте. Фото — «Белсат»

Возле ЦУМа также дежурил ОМОН. Помимо этого, на акции присутствовали около десятка милиционеров в штатском, которые вели видеосъемку.

Во время акции никого не задержали.

 
Теги: Брест
 
 
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