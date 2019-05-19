Студентам-дизайнерам дали обустроить минскую «однушку» для банкира-холостяка. И вот что вышло

Источник материала: Tut.by

Недавно мы показывали квартиру минчанки Марины, которую обустроили студенты-дизайнеры. Напомним, это была дипломная работа выпускников профессиональной школы дизайнеров студии архитектуры и интерьера Nota Bene (NB School). Сегодня мы публикуем еще одну такую работу — однокомнатную квартиру Дмитрия, над дизайн-проектом которой также поработали студенты этой школы. Хозяин "однушки" — холостяк, работает в банке, увлекается боксом. Он также любит музыку и часто приглашает к себе друзей смотреть футбол. Площадь квартиры — 38 квадратных метров, со свободной планировкой.



Изображение: предоставлено Nota Bene

На проект (планировку, интерьерные решения, визуализацию нескольких зон и полный пакет технической документации) у студентов было всего три недели. Смотрите, что предложили молодые дизайнеры.

Проект № 1: дизайнер Ольга Лопыр

Ольга разделила квартиру на три зоны: прихожая с кухней, гостиная и спальня.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Верхнюю одежду можно повесить на крючки в прихожей, основная прячется в шкаф. Есть отделение для удочек, спортивного инвентаря. Все спрятано за глухим фасадом.



Изображение: предоставлено Nota Bene

В общей зоне не хотелось ставить стену, поэтому там находится шкаф, который не доходит до потолка. Это сразу и гардероб, куда можно сложить вещи со стороны спальни, и шкаф для бытовых предметов (пылесоса, гладильной доски) со стороны гостиной.



Изображение: предоставлено Nota Bene

— Я представила просторный и холодный интерьер. Белый и черный цвет, много света за счет материалов — глянцевости, стекла, металла, рассказала Ольга. — Все эти детали можно увидеть на кухне: белое, черное, линии, наливной бетонный пол, глянцевый холодильник. Те же линии, ниши и черный цвет есть в ванной. Над диваном в гостиной — черная рифленая стена и зеркало, которое расширит пространство.



Изображение: предоставлено Nota Bene

На кухне есть барная стойка. Когда готовишь, можно смотреть ТВ. Стулья можно задвинуть, они без спинки. Стиральная машина тоже вынесена на кухню, есть ящик для белья. Предусмотрен электрический гриль, под стойкой спрятан мини-бар, который можно открыть, не вставая с дивана.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Рядом с диваном напольные радиаторы, поэтому диван на ножках. ТВ на стойке, чтобы можно было передвигать. Рабочее место разместилось в спальне.



Изображение: предоставлено Nota Bene



Изображение: предоставлено Nota Bene

В санузле душевая кабинка со стеклянной дверью. Ниша для шампуней. Для хранения выделено место над унитазом.



Изображение: предоставлено Nota Bene



Изображение: предоставлено Nota Bene

Ольга рассказала, что в проекте она совместила три главные составляющие — функциональность, современность и простоту.

Проект № 2: дизайнер Анна Сидорович

Анна отмечает, что при работе над проектом ей хотелось сохранить открытое пространство.



Изображение: предоставлено Nota Bene

В основе концепции — пространство для отдыха и работы без лишних деталей, с функциональностью и комфортом на первом месте.

Входная зона зонируется перегородкой из реек с подсветкой. Входная дверь с встроенной панелью видеонаблюдения. За перегородкой — вешалка прихожей.



Изображение: предоставлено Nota Bene

За основу Анна взяла светлый нейтральный фон и глубокий синий как акцент.



Изображение: предоставлено Nota Bene

— Белые нейтральные стены будут хорошим фоном для современной мебели, предметов декора, живых растений, светильников и спортивного инвентаря. Дерево используется светлых оттенков. Мебель минималистичная, сдержанных цветов, в скандинавском стиле. В декоре используются потертые ковры.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Анна разделила интерьер на несколько функциональных зон, взяв за акцентную точку отдельно стоящую кухню. Это остров, вокруг которого можно легко передвигаться. Нет каких-то закутков, все открыто. Можно с любой стороны попасть в любую точку квартиры.

— Стол для кухни я выбрала круглый, где половинка может убираться. По свету все можно регулировать с помощью диммеров: делать более яркое и, наоборот, более интимное освещение.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Зона отдыха находится в самом укромном углу квартиры, здесь расположился диван, журнальный стол, ТВ с акустической системой, стеллаж для коллекционирования алкогольных напитков, сувениров, фотографий. Спальная зона полностью в системах хранения.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Зона сна с рабочим местом отделена кухонным гарнитуром.

За перегородкой — вешалка прихожей. Единственная межкомнатная дверь — в ванной, и она скрытая. В ванной на всю стену большая душевая зона. Стиральная машина при входе. Есть стеллаж для хранения вещей.

Изображение: предоставлено Nota Bene

В отделке помещений предполагается использование легко моющихся долговечных материалов. Однотонные поверхности с необычными фактурами. Стены местами выкрашены намеренно небрежно, в спальне и санузле окраска предполагается в более темные, глубокие цвета.

Проект № 3: дизайнер Татьяна Власенко (выбор заказчика)

Татьяна решила максимально раскрыть потенциал пространства и отдала предпочтение визуальному зонированию вместо стен.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Поэтому прихожая очень открытая, воздушная. Там разместился большой шкаф, и в единственном темном углу — компактные полочки для мелочей со светодиодной подсветкой.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Еще один важный аспект — гибкость. Элементы интерьера модифицируются и подстраиваются под изменяющиеся обстоятельства.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Кухня компактная, дизайнер постаралась максимально ее облегчить. Самый тяжелый элемент — холодильник — расположен ближе к окну. В зоне ТВ декоративная подсветка, которая может выполнять функцию ночной подсветки.

Барные стулья строгой формы задают более острые пропорции этому интерьеру. Татьяна также предусмотрела зонирование кухонной зоны верхним деревянным покрытием. Добавила такой декоративный элемент, как система хранения для разных вещей в зоне барной стойки.



В гостиной диван для большой компании, с механизмом трансформации. Изображение: предоставлено Nota Bene

Рабочая поверхность кухни переходит в полубарную стойку со стульями, которые регулируются по высоте. Журнальный столик трансформируется в полноценный обеденный стол, для которого можно использовать комбинации раскладных стульев, ротанговых кресел. ТВ на поворотном кронштейне, который помимо гостиной можно смотреть из зоны барной стойки и спальни.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Спальное место с кроватью на подиуме зонировано шторкой и декоративными балками на потолке, где могут быть накладные светильники.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Для романтических вечеров можно создать полноценный домашний кинотеатр в спальне. Функцию экрана может выполнять светлая стена напротив кровати, а под декоративными балками спрячется проектор.



Изображение: предоставлено Nota Bene

В санузле Татьяна постаралась по максимуму использовать имеющуюся конфигурацию. Получилась просторная душевая.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Вот как оценил проекты хозяин квартиры Дмитрий:

— Были опасения, что проекты будут одинаковые. Что появится стенка через всю квартиру — и здравствуй детство, панелька. Порадовал момент с разными планировками.

Оценивал я три аспекта: планировка, интерьерные решения и общее впечатление — нравится не нравится, зацепило не зацепило. С точки зрения планировки понравились два последних проекта.