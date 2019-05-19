Вторые после США: стало известно об уникальной белорусской технологии беспилотников

Источник материала: Tut.by

В мире существует порядка 2000 компаний, которые производят и разрабатывают беспилотники, но только восемь из них делают БПЛА вертолетного типа массой более 100 кг. Среди них — белорусская компания «КБ Беспилотные Вертолеты».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На выставке MILEX-2019 компания презентовала свои услуги по разработке беспилотных вертолетов различной взлетной массы: 160 кг, 250 кг и 70 кг. Наибольший интерес для Министерства обороны нашей страны представляет разработка боевого ударного вертолета взлетной массой 700 кг и полезной нагрузкой 200 кг.

В течение ближайших двух лет новинка должна поступить на опытную эксплуатацию в наши Вооруженные Силы. Сейчас изделие находится в стадии подготовки к производству.

Вторые после США?

Беспилотник вертолетного типа — высокотехнологичное механическое и электронное изделие со сложной логикой. Многие страны делают БПЛА самолеты. Но до недавнего времени только одно государство в мире могло строить БПЛА вертолетного типа, способные нести полезную нагрузку более 100 кг — это США.



MQ-8B Fire Scout. Фото: wikipedia/Jrfreeland

— Компания «Northrop Grumman» производит MQ-8 Fire Scout весом 1157 кг, некоторое время это был единственный в мире подобный аппарат, — рассказывает основатель и главный конструктор компании Владимир Чудаков. — Мы, белорусы, вторые в мире спроектировали подобную машину. Наш беспилотник весит 700 кг и может нести еще 200 кг полезной нагрузки. Это передовое направление, и мы в мировых лидерах.

200 кг полезной нагрузки позволяют разместить на вертолете не только разведывательное оборудование, но и вооружение: противотанковые ракеты, бомбы и пулемет.

В настоящее время многие мировые концерны ведут работы в данном направлении, например, кроме американцев и ООО «КБ Беспилотные Вертолеты», работы над созданием подобного беспилотника ведет концерн Airbus.

Мы можем сделать за 10 млн долларов — это дешево, по мировым меркам

Технологии создания таких беспилотников уникальны и недешевы. Даже обслуживание одного БПЛА вертолетного типа может обходиться в миллионы долларов в год.

Например, один MQ-8 Fire Scout стоит порядка 18 млн долларов, плюс 11 млн долларов может стоить наземная станция. Обслуживание БПЛА — еще пять миллионов долларов в год. Для сравнения: весь белорусский комплекс, куда входит станция управления и два дрона, будет стоить около 10 млн долларов. Обслуживание каждого из них обходится не дороже, чем обычного двухместного коммерческого вертолета — себестоимость летного часа удалось снизить до 600 белорусских рублей.

Основное преимущество беспилотников вертолетного типа — возможность использования неподготовленных площадок. Наш комплекс можно развернуть в любом месте, в то время как дрону самолетного типа необходима площадка минимальной длиной 600 метров.

Главная военная тайна

Белорусский беспилотник трудно уничтожить: он оборудован специальными системами защиты от ракет с радиолокационным и тепловым наведением, а также системой защиты от станций РЭБ и др.

— Дальность канала связи беспилотника — более 150 км, он может находиться в воздухе до пяти часов, его скорость — более 150 км/ч, и при этом дрон практически незаметен для радаров. БПЛА может подниматься на высоту более пяти тысяч метров. Для начинающих операторов этот показатель может автоматически ограничиваться до 3,5 тысяч — управлять беспилотником на большой высоте, где двигатель теряет мощность, непросто.

Однако главное умение БПЛА — возможность противостоять системам РЭБ, на что способны только беспилотники весом более 100 кг.

— Обычные легкие беспилотники управляются при помощи микроэлектромеханических систем. Такие дроны легко давятся средствами радиоэлектронной борьбы — просто падают или теряют управление. БПЛА, обладающие весом более 100 кг, могут оснащаться оптоволоконными инерциальными системами и могут продержаться некоторое время под воздействием сильных помех. Сколько — главная военная тайна каждой страны.