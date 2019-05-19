Мотоцикл и легковушка столкнулись на пр. Дзержинского в Минске

По предварительной информации, около 12.50 водитель "Шкоды" 1995 года рождения при развороте не уступила дорогу мотоциклу "Кавасаки".

Тот двигался в прямом встречном направлении в крайней левой полосе, сообщает БЕЛТА .

«В результате водитель мотоцикла, 1995 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения», - проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.