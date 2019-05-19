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Мотоцикл и легковушка столкнулись на пр. Дзержинского в Минске
20.05.2019 08:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По предварительной информации, около 12.50 водитель "Шкоды" 1995 года рождения при развороте не уступила дорогу мотоциклу "Кавасаки".
Тот двигался в прямом встречном направлении в крайней левой полосе, сообщает
«В результате водитель мотоцикла, 1995 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения», - проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета, специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.
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Авария произошла 19 мая днем.
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