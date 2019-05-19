«Муж подталкивает меня подать на развод. Почему?» Советы психолога

Источник материала: Tut.by

В рубрике «Советы психологов» квалифицированные эксперты отвечают на письма наших читателей. Сегодня редакция LADY.TUT.BY публикует письмо женщины, муж которой подталкивает ее к разводу.



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— Я замужем, мне 27 лет, мужу — 34. Женаты мы почти два с половиной года, до свадьбы встречались полгода. После свадьбы жили у его мамы примерно два года, было тяжело, особенно мне, хотя все свои претензии она выговаривала только мужу. Съехали оттуда по инициативе свекрови. Он часто говорил мне, что виновата я, что не нашла общий язык с его мамой. Сняли квартиру, я думала, он поймет, что жить отдельно очень здорово, но стало только хуже. Он все время был без настроения, перестал интересоваться мной, когда я лезла с поцелуями и другими предложениями, то откровенного его раздражала. Однажды он и сам признался, что я слишком нежная и ласковая. Тогда я перестала давить на него. Он переживает насчет денег, хотя их хватает, но ему жалко отдавать за аренду квартиры.

Я — медик, муж — музыкант, у него своя группа, он пишет музыку и песни. Летом в основном на все выходные уезжает на гастроли, но мне нравится и его группа, и музыка, я всегда старалась по возможности ездить с ним. Как сказал муж, ему неинтересно ничего из того, чем я увлекаюсь, занимаюсь и интересуюсь. У нас есть схожие интересы, но он думает, что этого мало. К моим друзьям на встречи он никогда не хотел ходить, к его же я постоянно ходила, даже если мне было неудобно. В последнее время я стала ходить реже, не хочу себя заставлять. Чувствую свою вину из-за этого.



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Детей у нас нет: до свадьбы он сказал, что не против детей, но сначала хочет пожить для себя. Я уже готова родить ребенка, но выяснилось, что без специалиста нам не обойтись, а мне это нужно сделать сейчас по показаниям здоровья. Муж категорически против детей. Последние две недели он стал еще более холодным: когда я ему звоню, то говорить не хочет, домой не спешит. Да, есть ситуации, которые заставили задуматься, что ему хочется других эмоций, с коллегами-девушками он совсем другой — расцветает. Сказал, что я изменилась: не такая веселая. И он знает, что из-за него я поникла и что он виноват. При этом ничего не меняет. Последнее, что раздавило меня, — фраза, что он не знает, любит ли меня, и скорее нет, чем да. Квартиру дальше снимать не планирует. Говорит, что не знает, что делать и т.д. Мне больно от этого, да, я разочарована, но верю, что все можно преодолеть и найти решение, обговорить. Я его люблю, но и сама понимаю, что не могу быть с человеком, который меня не любит и ничего не хочет. Чувствую себя униженной от этого. Он опять ничего не хочет решать, а точнее, брать на себя ответственность, он как бы меня продвигает к этому, чтоб я ушла, подала на развод… Мне тяжело, и потом я буду винить себя, что не попыталась ничего сделать. Насчет интимной жизни: до этих слов об отсутствии любви было все хорошо и сейчас он очень этого хочет.

Я хочу, определенности в конце концов и сохранить семью, но чтоб была любовь и взаимопонимание.

Комментарий психолога Сергея Жадько,

Центра успешных отношений

— Для того чтобы были здоровые отношения в семье, нужно, чтобы молодые люди жили отдельно от своих родителей.

Потому что в семье родителей есть свои устои, правила, и приход другого человека из другой семьи, у которой был другой уклад, привычки и т. д., будет вносить определенные неудобства и приводить к конфликтам.

Также это важно для того, чтобы молодые люди отделялись от своих родителей и развивали в себе самостоятельность и ответственность. И сами учились вместе преодолевать жизненные трудности, опираясь на самих себя, а не ища и ожидая, что за них сделают это их родители.

Вы пишете, что вас обвиняет муж в том, что вы не нашли общий язык с его мамой. Но за любые отношения несут ответственность оба участника.

Из вашего письма видно, что ваш муж стал для вас путеводной звездой. И где-то вы начали растворяться или даже подстраиваться под него, тем самым теряя саму себя. Любовь предполагает заинтересованность в отношениях и мужчины, и женщины. Если кто-то один трудится над отношениями и только он (или она) проявляет инициативу, а другой человек ведёт себя как ведомый, то рано или поздно эти отношения либо разрушаются, либо переходят в созависимые. С ваших слов, по поведению вашего мужа видно, что он не проявляет к вам уважение и интерес, и даже игнорирует вас.

Одна из причин трудности ваших отношений, как и у большинства пар, это нежелание становиться взрослыми, зрелыми личностями, берущими на себя ответственность за свои поступки и отношения с другим человеком.



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Вы пишете, что вы хотите детей и вам нужно рожать по показаниям здоровья. Но для того, чтобы творить детей, нужно, чтобы двое — и мужчина, и женщина — к этому были готовы и желали этого. Тогда ребенок будет желанным, будет расти и развиваться в условиях любви и заботы.

Человек определяется по его поступкам. И позиция взрослого человека заключается в том, чтобы делать выводы, вместо того чтобы обижаться и разочаровываться в своих ожиданиях от другого человека. Вы правильно пишете, что ваш муж, с ваших слов, отказывается брать ответственность и, возможно, действительно вас подталкивает на развод, так как сам занимает инфантильную позицию и не хочет делать свой выбор.

Но вам тоже нужно понять, что и вам нужно брать ответственность за то, какой вам быть, как вам жить и с кем. Да, действительно, отношения между людьми можно наладить и развить, но только при условии, что в этом заинтересованы двое. В вашем же случае инициатива только у вас одной.

Рекомендую вам определить для себя какой-то срок, поговорить с мужем, предложить ему наладить отношения, возможно, пойти к психологу.

Если в его и в вашем поведении ничего не будет меняться, тогда вам самой нужно принимать решение, делать выбор, продолжать эти отношения или нет. Если все останется так, как есть, вы будете только страдать и занимать позицию жертвы.

Помните, что у вас и у любого человека есть возможность быть таким, каким он хочет быть. И создать здоровые отношения, в которых он будет счастлив.

Рекомендую ознакомиться с треугольником Карпмана и прочитать книгу Эриха Фромма «Искусство любить».