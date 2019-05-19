Источник материала: Виртуальный Брест

Среди деревьев, цветущих в последний весенний месяц, есть такие, которые природа, не пожалев золотой краски, наделила необыкновенным красивым нарядом. На улице Советской недалеко от памятника 1000-летию Бреста, словно в королевских одеждах, стоят в пышном цветении желтые бобовники.



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Высажены деревья достаточно давно, однако, стоит напомнить горожанам и гостям областного центра. Бобовники ядовиты, поэтому их нельзя высаживать на дачах, где есть маленькие дети, которые могут высасывать сладкий нектар из цветков и поедать молодые сладкие бобы. Известно, что в семенах бобовников содержится вещество, способное вызвать паралич сердца. Раньше коммунальные службы даже устанавливали предупреждающие таблички об этом не очень приятном факте.



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Возможно, брестчане уже обратили внимание, на новую разновидность конского каштана которыми заменяют старые деревья в центре города. Если обыкновенный конский каштан – высокое раскидистое дерево, то павия отличается более умеренными размерами. Листья у него тоже веерные, но вдвое меньше. Плоды похожи, только у каштана павия околоплодники гладкие, без шипов.



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Главное же, чем привлекателен конский каштан павия – цветки необычного красного цвета. Они тоже собраны в удлиненные кисти, однако напоминают не толстые свечи, а, скорее, грозди сирени или соцветия сальвии. Отдельные цветки в них более узкие, чем у конского каштана обыкновенного, трубчато-колокольчатые, с длинными тычинками.

Цвет, в зависимости от сорта, может быть от темно-розового до малинового, равномерный или с желтыми подпалинами. Поэтому садоводы часто называют конский каштан павия красным каштаном.