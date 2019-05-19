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В Бресте майский "золотой дождь" и красные каштаны
20.05.2019 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Среди деревьев, цветущих в последний весенний месяц, есть такие, которые природа, не пожалев золотой краски, наделила необыкновенным красивым нарядом. На улице Советской недалеко от памятника 1000-летию Бреста, словно в королевских одеждах, стоят в пышном цветении желтые бобовники.
Высажены деревья достаточно давно, однако, стоит напомнить горожанам и гостям областного центра. Бобовники ядовиты, поэтому их нельзя высаживать на дачах, где есть маленькие дети, которые могут высасывать сладкий нектар из цветков и поедать молодые сладкие бобы. Известно, что в семенах бобовников содержится вещество, способное вызвать паралич сердца. Раньше коммунальные службы даже устанавливали предупреждающие таблички об этом не очень приятном факте.
Возможно, брестчане уже обратили внимание, на новую разновидность конского каштана которыми заменяют старые деревья в центре города. Если обыкновенный конский каштан – высокое раскидистое дерево, то павия отличается более умеренными размерами. Листья у него тоже веерные, но вдвое меньше. Плоды похожи, только у каштана павия околоплодники гладкие, без шипов.
Главное же, чем привлекателен конский каштан павия – цветки необычного красного цвета. Они тоже собраны в удлиненные кисти, однако напоминают не толстые свечи, а, скорее, грозди сирени или соцветия сальвии. Отдельные цветки в них более узкие, чем у конского каштана обыкновенного, трубчато-колокольчатые, с длинными тычинками.
Цвет, в зависимости от сорта, может быть от темно-розового до малинового, равномерный или с желтыми подпалинами. Поэтому садоводы часто называют конский каштан павия красным каштаном.
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Среди деревьев, цветущих в последний весенний месяц, есть такие, которые природа, не пожалев золотой краски, наделила необыкновенным красивым нарядом. На улице...
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