В Быховском районе прошел единый день информирования

Беларусь

Беларусь

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ольга Позднякова напомнила собравшимся труженикам основные тематические блоки, на которых Глава государства сделал акцент. Это национальная экономика; развитие и благоустройство регионов; государственная кадровая политика; социальная политика; международная обстановка; национальная безопасность; борьба с преступностью, правонарушениями и коррупцией; об изменении Конституции и предстоящих избирательных кампаниях.

В своем кратком вступлении Президент Республики Беларусь обозначил основные достижения суверенной Беларуси за прошедшие практически 30 лет и определил основные приоритеты движения вперед. На сегодняшний день главными приоритетами развития белорусского государства являются благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.

За годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства – в 2,5 раза. Все это было достигнуто благодаря труду людей, которые верили в Беларусь и восстанавливали то, чем сегодня по праву гордятся.

Актуальными задачами для нашей страны остаются развитие экспорта, поиск своих ниш на мировом рынке, производство товаров и услуг, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность.

Президент Беларуси поставил задачи в сфере сельского хозяйства. «Первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая – активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства». И подчеркнул, что основа развития сельского хозяйства – крупнотоварное производство.

Доходы населения, их рост также остаются в числе приоритетных государственных задач. Не остались без внимания и вопросы пенсий. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире.

Особое внимание — проблеме трудоустройства и возможности для граждан найти хорошую работу. «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом», – подчеркнул Александр Лукашенко.

В Послании была поставлена задача для любого без исключения руководителя – все обещания, данные народу, должны быть исполнены: «Конкретный человек! Конкретная проблема! Конкретное решение! Каждый день!».

Инициатива и стремление граждан жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы. Необходимо активнее вовлекать в систему управления государством молодежь. Профсоюзы, «Белая Русь», молодежные, женские, ветеранские организации должны более активно участвовать в подборе и продвижении кадров.

В Беларуси необходимо обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Систему образования надо постоянно совершенствовать, развивать, опираясь на современные тенденции, но ни в коем случае не ломать. Глава государства обратил внимание на то, что сегодня мало дать только знания, нужно вырастить настоящего гражданина, патриота, научить его мыслить, выражать свое мнение.

Один из поднятых вопросов — решение демографической проблемы, которое лежит, в том числе, и в области медицины. Ее цель – повышение качества жизни людей. А это и профилактика заболеваний, и диагностика, своевременное и профессиональное оказание медицинской помощи, обеспечение населения доступными лекарствами.

Анализируя актуальную международную обстановку, Президент подчеркнул, что Беларусь сегодня интересна не только с точки зрения туризма, она комфортная для жизни, безопасная, уютная, красивая. Находясь на географическом перекрестке Европы, порой сохранять внутреннее равновесие, на стыке геополитических интересов крупных мировых держав и союзов, очень непросто. И это приоритетная задача белорусской дипломатии.

«Сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве», обратил внимание Глава государства. Необходимо не только принимать оперативные меры реагирования на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение и опережение.

В целом в Беларуси сформирована стабильная и предсказуемая правовая база, основанная на справедливых законах и правилах, традициях белорусского нормотворчества.

В Послании была затронута и тема предстоящих выборов. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. «Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя», – заявил Глава государства.

Завершая Послание, Глава государства заявил: «Мы вместе создаем современную историю белорусского народа. В год 25-летия Конституции мы констатируем: Беларусь как суверенное и независимое государство состоялась».

Сохранить суверенитет, мир, спокойную созидательную жизнь на своей земле – наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство.

Коллективный портрет страны

В период с 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения. Интересной и актуальной оказалась информация о ее целях и порядке проведения, которую предоставила заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Кулешова.

Уникальные демографические и социально-экономические показатели могут дать только переписи населения. Актуальные данные о жителях Беларуси необходимы для разработки программ социально-экономического развития государства, анализа состава и численности населения, изучения использования трудовых ресурсов и т.д.

Переписи подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие или пребывающие в нашей стране, а также те из них, кто на дату переписи временно будет находиться на территории других государств. Выехавшие же за пределы Беларуси в командировку, на работу, учебу сроком на 1 год и более граждане переписи не подлежат.

По сравнению с предыдущей переписью одним из нововведений станет отказ от бумажных носителей и использование планшетных компьютеров, что обеспечит высокое качество заполнения переписных листов.

В программу переписи населения включено 49 вопросов. Один из новых — вопрос об идентификационном номере. Будут задаваться также вопросы, относящиеся к миграционным процессам, о сельскохозяйственной деятельности.

При предстоящей переписи можно будет отвечать на вопросы без участия переписчиков, в режиме онлайн. Заполнить переписные листы путем Интернет-переписи можно будет с 4 по 18 октября.

В летнем режиме

С 15 мая начался купальный сезон. Как во время отдыха избежать несчастных случаев, рассказал первый заместитель начальника РОЧС Максим Кулажин.

Каждый год с наступлением купального сезона на территории области возрастает число несчастных случаев на воде.

Основные места трагедий – неохраняемые участки рек, водохранилищ, озер. Гибнут люди и в каналах, канавах, ручьях, где глубина порой составляет до 30 см, — это результат падения в воду помимо воли потерпевшего. Как правило, в местах, где некому прийти на помощь.

На территории Быховского района определено 4 места отдыха у воды: урочище «Черное озеро», урочище «Дубки», «Искусственный пруд» в микрорайоне Колос, зона отдыха около д. Галеевка.

Запомните: купание следует начинать в солнечную погоду при температуре воды 18-20оС, воздуха 20-25оС. Нельзя входить в воду, нырять в возбужденном, разгоряченном состоянии, после физической нагрузки, общем недомогании. Не умея плавать – нельзя заходить в воду выше пояса. Не купайтесь натощак и раньше 1,5 — 2 часа после еды. При заплывах правильно рассчитывайте свои силы. Во время купания не доводите себя до озноба. Длительное пребывание в воде может привести к судорожному сокращению мышц и другим негативным влияниям.

Для ребенка гибель на воде – миг. Поэтому, если рядом на вашей даче, дворе есть любая емкость с водой — не оставляйте детей без внимания!

Лесные пожары

Лесные пожары наносят государству значительный материальный и экологический ущерб. Об их причинах и профилактике также напомнил Максим Кулажин.

Весна в этом году «жгучая» — в области произошло 436 пожаров сухой растительности, площадь возгорания которой превысила 240 га. Произошло 2 пожара торфяников и 30 пожаров леса.

Причины возникновения лесных пожаров: непотушенные костры или брошенные окурки; игры детей с огнем; сжигание мусора на опушках леса; сельскохозяйственные палы.

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу, под кронами деревьев; хорошо заливайте костер перед уходом; не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах; не проходите мимо горящей травы. При невозможности потушить пожар своими силами, сообщите в МЧС по тел. «101, 112».

Согласно ст. 15.57 КоАП за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к ответственности в виде штрафа до 40 б. в. Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или штраф до 12 б. в.

Не теряет своей актуальности и тема детской шалости с огнем, что особо актуально в период летних каникул. Максим Кулажин особо подчеркнул: никогда не следует оставлять малолетних детей без присмотра. Родителям необходимо создавать все условия, чтобы спички, бытовые газовые и электрические приборы не стали игрушкой для малышей. Убедитесь, что окна в комнате, где играет ребенок, закрыты. А также проверьте, огорожены ли от доступа детей колодцы и ямы во дворе. Постарайтесь привить ребенку основные навыки безопасности жизнедеятельности.

Если рядом с вами живут неблагополучные семьи, в которых есть дети, обращайте внимание на то, чем они заняты. Информируйте соответствующие службы о ненадлежащем уходе за детьми.

Памяти умерших от СПИДа

19 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа.

С каждым годом растет количество людей, которые столкнулись с ВИЧ-инфекцией, увеличивается число семей, у которых эта болезнь забрала жизни родных или близких. Всего на нашей планете от этого заболевания умерло около 25 миллионов человек. Об опасности ВИЧ-инфекции собравшимся на дне информирования напомнила врач-эпидемиолог Быховского РЦГиЭ Наталья Матвеева.

В Быховском районе всего за период статистического наблюдения зарегистрировано 38 случаев ВИЧ-инфекции. В том числе в текущем году выявлено 2 случая инфицирования, в прошлом году — 5. Это люди в возрасте от 20 до 63 лет, городские и сельские жители. 10 из них умерли.

В последние годы ситуация с ВИЧ-инфекцией претерпела ряд серьезных изменений. Теперь вирус чаще передается при половом контакте, в большинстве случаев выявляется у лиц старше 35 лет. За медицинской помощью обращаются самые разные люди, нередко социально благополучные.

При нынешней свободе нравов, подчеркнула Наталья Матвеева, надо помнить ценностные ориентиры предков — целомудрие, верность в браке, беречь свои семьи и близких.

Информация о ВИЧ-положительном статусе может резко изменить эмоциональное состояние человека. Часто человек испытывает страх и грусть, сопровождающиеся чувством вины. В этот период он особенно нуждается во внимании и поддержке со стороны родных и близких. Звонок в службу психологической поддержки — хороший способ справиться с первым шоком.

ВИЧ-инфекция, благодаря достижениям современной медицины, из разряда смертельных заболеваний переведена в разряд хронических. Для этого необходимо своевременно выявить болезнь и начать принимать соответствующее лечение. Пройти обследование на ВИЧ может любой желающий в районной поликлинике или в центрах профилактики ВИЧ/СПИД. С помощью экспресс-тестов на ВИЧ, которые продаются в аптеках, можно обследоваться на ВИЧ даже в домашних условиях.

Незаконный оборот наркотиков

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного человека, но и для всего общества, подчеркнул первый заместитель начальника ОВД райисполкома Сергей Пирожник.

На территории Республики Беларусь запрещены все виды курительных смесей. За их употребление, хранение, приобретение и сбыт предусмотрена уголовная ответственность. Передача данных веществ, даже без денег — как угощение, уже является сбытом наркотиков, за который предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время есть приборы, которые определяют, курит наркотические средства человек или нет. В случае выявления таких фактов, лица ставятся на учет в наркологический диспансер. При поступлении в ВУЗ или для получения водительского удостоверения в обязательном порядке необходимы справки врача-нарколога. И, если человек состоит на учете в наркодиспансере, получить он их уже не сможет.

Современная медицина не располагает эффективными средствами, позволяющими полностью излечить наркоманию. В то же время, если человек не лечится, то болезнь прогрессирует очень быстро, и на фоне выраженных психических расстройств наступает полное разрушение личности. Даже у тех, кто отличался атлетическим здоровьем, почти нет шансов дожить до 30 лет. И здесь хочется обратиться к подрастающему поколению: «Вы молоды, здоровы, активны и талантливы. Вредным привычкам существует множество альтернатив. Что выберете Вы? Это в первую очередь зависит от Вас самих!»

По окончанию мероприятия присутствовавшие смогли задать интересующие их вопросы председателю райисполкома Дмитрию Мартиновичу, который, в свою очередь, поблагодарил сельских тружеников за качественное проведение весенней посевной кампании и пожелал получить хороший урожай и в целом достойные результаты труда.

Татьяна ЗАРЕМБА.