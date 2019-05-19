От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

Источник материала: Светлы шлях

Прошедшая неделя стала богатой на события. Но если вы вдруг не успели проследить за всем, что происходило, мы подготовили для вас дайджест самых читаемых материалов на нашем сайте.

Лидером по количеству просмотров на сайте стала новость о пожаре легкового автомобиля. ЧП произошло вечером 15 мая.





Специалисты Сморгонского зонального ЦГЭ проводят мониторинг торговых объектов. Среди наиболее частых нарушений - продукция с истекшим сроком годности, персонал с длинными ногтями покрытые лаком.





Новость о бездействии директора сморгонского сельскохозяйственного предприятия замыкает тройку самых популярных новостей прошедшей недели.





Не осталась незамеченной нашими читателями печальная новость о смерти военнослужащего Сморгонской пограничной группы.





Материал о том, что в детские сады Сморгони к новому учебному году планируют набрать более 380 детей, также вызвал немалый интерес среди читателей.



