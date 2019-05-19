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От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели
20.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
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Прошедшая неделя стала богатой на события. Но если вы вдруг не успели проследить за всем, что происходило, мы подготовили для вас дайджест самых читаемых...
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