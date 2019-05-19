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От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

20.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Прошедшая неделя стала богатой на события. Но если вы вдруг не успели проследить за всем, что происходило, мы подготовили для вас дайджест самых читаемых материалов на нашем сайте.

Лидером по количеству просмотров на сайте стала новость о пожаре легкового автомобиля. ЧП произошло вечером 15 мая.

От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

Специалисты Сморгонского зонального ЦГЭ проводят мониторинг торговых объектов. Среди наиболее частых нарушений - продукция с истекшим сроком годности, персонал с длинными ногтями покрытые лаком.

От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

Новость о бездействии директора сморгонского сельскохозяйственного предприятия замыкает тройку самых популярных новостей прошедшей недели.

От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

Не осталась незамеченной нашими читателями печальная новость о смерти военнослужащего Сморгонской пограничной группы.

От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

Материал о том, что в детские сады Сморгони к новому учебному году планируют набрать более 380 детей, также вызвал немалый интерес среди читателей.

От пожара автомобиля, до набора воспитанников в детские сады. Топ-5 новостей прошедшей недели

 
Теги: Новости
 
 
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Прошедшая неделя стала богатой на события. Но если вы вдруг не успели проследить за всем, что происходило, мы подготовили для вас дайджест самых читаемых...
 
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